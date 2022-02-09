Via le mascherine all’aperto dall’ 11 febbraio 2022, saranno da utilizzare solo in caso di folla.
Via le mascherine all’aperto dall’ 11 febbraio 2022, saranno da utilizzare solo in caso di folla: la Sardegna segue con circa un mese di ritardo le tendenze italiane, con l’ondata di coronavirus dovuta alla variante Omicron da noi ancora in pieno svolgimento, mentre risulta in diminuzione nel resto del paese.
Proprio il calo del numero dei contagi a livello nazionale ha portato il Ministero della Salute a emanare una nuova circolare con la quale finisce l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto.
La circolare produce effetti dall’ 11 febbraio al 31 marzo 2022.
Ecco cosa afferma nel dettaglio il provvedimento:
Mascherine al chiuso:
Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Mascherine all’aperto:
Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli
sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre
con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino
assembramenti o affollamenti.
Chi non è obbligato a indossare le mascherine:
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che
- devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
