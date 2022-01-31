Sartiglia 2022 senza corsa alla stella e pariglie. Ecco cosa rimane in programma!

Sartiglia 2022 senza corsa alla stella e pariglie: troppo alto il rischio di assembramenti al tempo del Covid e, aggiungiamo noi, troppo alti i costi necessari per finanziare l’organizzazione di feste così importanti con il rischio che il decreto di turno blocchi tutto poco prima. Per questa ragione, dopo un anno di blocco totale, quest’anno la Sartiglia di Oristano si farà, ma in forma molto ridotta.

Non ci saranno infatti i due eventi più attesi, niente discese alla stella e niente corsa delle pariglie. Non verranno montate neanche le tribune. Gli unici eventi sopravvissuti sono la vestizione dei componidoris nelle sedi dei due Gremi, in via Aristana e via Solferino, la sfilata dei cavalieri fino a via Duomo, la benedizione della città e l’incrocio delle spade.

Anche tali eventi rimangono sotto la spada di Damocle di un’eventuale peggiorare della situazione sanitaria, così spiega il Sindaco Lutzu:

Crediamo però che, se la situazione sanitaria non subirà un’evoluzione negativa, ci siano le condizioni perché si possa proporre alla città un programma che, rispettando le norme di sicurezza, consenta di rinnovare l’appuntamento con la tradizione.

Inalterate le due date, la domenica di carnevale (che quest’anno cade il 27 febbraio 2022) e il martedì grasso (1 marzo 2022). Adesso l’ultima parola ora spetta a Prefetto e Questore, sapremo a breve se questa proposta sarà accettata o meno. Molto dipenderà anche dalle decisioni del Governo, che saranno prese in questi stessi giorni.

