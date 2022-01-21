Cosplay in the Garden a Nuraminis: c’è un nuovo evento dedicato agli amanti dei cosplay, si chiama “Cosplay in the Garden” e si svolgerà il 19 e 20 marzo 2022 presso il Garden Hotel Nuraminis, che trovate a metà strada tra Nuraminis e Samatzai (è quello sul dosso con il distributore di benzina di fronte).

L’evento è organizzato da “Cosplay in the Jungle“, proprio in collaborazione con l’hotel, tra gli ospiti da citare:

la cantante e cosplayer Sunymao , cosplayer, artista e partecipante al programma “ All Together Now ” al fianco di J-Ax;

, cosplayer, artista e partecipante al programma “ ” al fianco di J-Ax; il doppiatore Gianluca Iacono, la voce di Vegeta (DragonBall), Marshall (How I Met Your Mother), Gordon Ramsay e tantissimi altri personaggi.

Programma Cosplay in the Garden:

Sabato 19 e domenica 20 marzo 2022:

I dettagli del programma sono in via di definizione, possiamo però già confermarvi:

Tantissimi stand

Workshop

Spettacoli e live canori

Area gaming e tornei videoludici

Mostra Lego a cura di Karalisbrick

a cura di Karalisbrick Interviste con artisti isolani (e non), a cura di Matteo Bruni

(e non), a cura di Matteo Bruni Contest K-Pop

Gara Cosplay (questo è il regolamento della gara cosplay)

Biglietto di ingresso:

Un giorno: 5 euro ;

; Due giorni: 8 euro.

Se venite da lontano, potete soggiornare nell’hotel, ecco i prezzi: tutte le stanze costeranno solo 30€ a notte (non a persona, a notte, anche per 3 persone il prezzo rimane solo 30 euro).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Cosplay in the Jungle

Indirizzo E-Mail : dori.tensi@gmail.com

: dori.tensi@gmail.com Whatsapp: 3479962368

Dove si trova il Garden Hotel Nuraminis e come raggiungerlo (mappa):

Arrivare è molto semplice, si esce dalla SS131 all’altezza di Villa Greca, uno dei pochi incroci a raso rimasti sulla dorsale sarda. Si va quindi dritti alla rotonda e, dopo una curva impegnativa sulla sinistra vi troverete in un lungo rettilineo, troverete l’hotel quasi subito sulla destra, di fronte c’è un distributore. Non potete sbagliare.

Prima di partire vi ricordo di consultare le postazioni mobili degli autovelox in Sardegna, specie sulla SS131.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: