Lavora alla LIDL in Sardegna, ecco tutte le posizioni aperte: con l’articolo di oggi inauguriamo un filo diretto con LIDL Italia, la famosa catena di supermercati leader del settore con oltre 730 punti vendita in tutta Italia, dei quali 20 in Sardegna. Bene, il colosso dei supermercati è alla ricerca di nuove persone da assumere per i suoi punti vendita vendita della Sardegna.

Se volete lavorare per la LIDL, allora vi consigliamo di seguire l’apposita pagina “annunci di lavoro” sul sito ufficiale del più grande gruppo europeo delle grande distribuzione organizzata.

Potete affinare la ricerca in base all’area geografica di vostro interesse, nella quale avete la residenza o il domicilio o che, comunque vi viene facile da raggiungere.

Riassumendo:

Individua la posizione più adatta al tuo profilo e alle tue competenze utilizzando i vari filtri a tua disposizione Leggi con attenzione l’annuncio e assicurati di essere in possesso dei requisiti richiesti Compila il form-online allegando, se richiesto, anche la tua lettera di motivazione.

Noi consigliamo di sottolineare anche le soft skills che stanno diventando centrali nel moderno mercato del lavoro.

Processo di selezione:

Una prima scrematura avviene con una valutazione interna dei curricula pervenuti, al termine della quale, se avrai i requisiti per procedere, ti verrà inviato un link per accedere ad un test online per compilare il quale ci vogliono tra i 30 e i 40 minuti,

per compilare il quale ci vogliono tra i 30 e i 40 minuti, Dopo il test online, potresti essere contattato per svolgere una video-intervista o un’ intervista telefonica.

o un’ Una volta superata questa fase di preselezione, verrai invitato ad un video colloquio , dove conoscerai uno dei referenti aziendali.

, dove conoscerai uno dei referenti aziendali. Se tutto va per il meglio sarà il tuo futuro superiore a contattarti per formularti un’offerta e descriverti i passaggi da svolgere fino all’inserimento.

Posizioni aperte in Sardegna:

Lidl Italia negli ultimi anni ha continuato a espandersi in Sardegna ed è prevedibile un ulteriore incremento di opportunità lavorative per il territorio sardo, con nuovi posti di lavoro, sia per posizioni manageriali, che per ruoli più operativi. Per questo vi consigliamo non solo di leggere il nostro blog, ma di seguire questo link:

Tre le altre posizioni aperte all’8 gennaio 2024, molte quelle disponibili per l’apertura del nuovo Centro Logistico di Assemini (CA), tra le altre:

Logistic Manager (f/m)

(f/m) Collaboratore specializzato manutenzione (f/m)

(f/m) Logistic Manager (f/m)

(f/m) Operatore di magazzino (f/m)

(f/m) Collaboratore Ufficio Processi di Magazzino part-time (f/m)

part-time (f/m) Mulettista rettrattilista e Conteggiatore Merce part-time (f/m)

part-time (f/m) Preparatore Merce part-time (f/m)

part-time (f/m) Addetto reparto Uscita Merci part – time (f/m)

part – time (f/m) Collaboratore specializzato di magazzino (f/m)

Ad Alghero invece:

Operatore di Filiale part-time appartenente alle categorie protette (Legge 68/99) (f/m)

