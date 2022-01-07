Ponti e Festività 2022 in Italia e, soprattutto, in Sardegna!
Ponti e Festività 2022 in Italia e in Sardegna: come ogni inizio anno cominciamo a studiarci il calendario delle date delle principali festività del 2022 in Italia, per capire anche quali saranno i ponti più lunghi, nei quali poter organizzare una gita fuori porta in famiglia, uno romantico spring break con la propria compagna o comunque un bel periodo di vacanza con chi si vuole!
Ovviamente rimane la spada di Damocle del Covid, la cui quarta ondata è in pieno sviluppo, anche se la situazione pare in miglioramento di anno in anno, quindi rimaniamo positivi. Ma non troppo eh, altrimenti serve il tampone!
Scherzi a parte vediamo subito il calendario delle feste e dei ponti 2022, partendo da quelle bruciate, cioè dai giorni festivi che purtroppo cadranno proprio di domenica!
Giornate festive che cadono di domenica:
Scherzi a parte anche quest’anno anche quest’anno molte festività del 2022 cadranno di sabato o domenica, vi faccio subito tre esempi: il 1° maggio (Festa dei lavoratori e, in Sardegna, Sagra di Sant’Efisio), il 25 dicembre (Santo Natale) e il 1 gennaio 2023 (il giorno dopo il Capodanno 2023). Cade invece sempre di domenica la Santa Pasqua, che quest’anno si festeggerà il 17 aprile 2022, ben due settimane in ritardo rispetto allo scorso anno.
Feste Nazionali 2022 in Italia (festivi):
- Sabato, 1 gennaio 2022 – Capodanno
- Giovedì, 6 gennaio 2022 – Epifania
- Domenica, 17 aprile 2022 – Pasqua
- Lunedì, 18 aprile 2022 – Pasquetta
- Lunedì, 25 aprile 2022 – Festa della Liberazione dal nazifascismo (ponte di 3 giorni con sabato e domenica)
- Domenica, 1 maggio 2022 – Festa dei Lavoratori e Festa di Sant’Efisio
- Giovedì, 2 giugno 2022 – Festa della Repubblica (con un giorno di ferie diventa un interessante ponte primaverile di 4 giorni)
- Lunedì, 15 agosto 2022 – Ferragosto, Assunzione di Maria (ci auguriamo di essere già tutti in vacanza nella settimana di ferragosto!)
- Martedì, 1 novembre 2022 – Tutti i Santi (son un giorno di ferie diventa un bel ponte di Halloween di 4 giorni)
- Giovedì, 8 dicembre 2022 – Immacolata Concezione (anche in questo caso con un giorno di ferie si puo’ organizzare un bel ponte pre-natalizio di 4 giorni dedicato allo shopping e ai mercatini di Natale)
- Domenica, 25 dicembre 2022 – Santo Natale
- Lunedì, 26 dicembre 2022 – Santo Stefano
- Domenica, 1 gennaio 2023 – Capodanno
La fonte è il sito del Governo Italiano, dove trovate anche l’elenco le solennità civili e le principali giornate celebrative nazionali e internazionali, anche se non sono considerate giornate festive.
Principali feste patronali 2022 in Italia (festivi):
Prima di concentrarci a fondo sulla Sardegna, ecco le principali feste patronali in Italia:
- Domenica, 8 maggio 2022 – Festa di San Nicola a Bari
- Venerdì, 24 giugno 2022 – Natività di San Giovanni Battista a Firenze, Genova, Torino
- Domenica, 26 giugno 2022 – Feste Vigiliane a Trento
- Mercoledì, 29 giugno 2022 – Festa di San Pietro e Paolo a Roma
- Venerdì, 15 luglio 2022 – Festa di Santa Rosalia a Palermo
- Lunedì, 19 settembre 2022 – Festa di San Gennaro a Napoli
- Martedì, 4 ottobre 2022 – Festa di San Petronio a Bologna
- Giovedì, 3 novembre 2022 – Festa di San Giusto a Trieste
- Mercoledì, 7 dicembre 2022 – Festa di Sant’Ambrogio a Milano
Principali feste patronali 2022 in Sardegna (festivi):
- Domenica, 13 febbraio 2022- Festa di San Archelao a Oristano
- Domenica, 15 maggio 2022 – Festa di San Simplicio a Olbia
- Venerdì, 5 agosto 2022 – Festa di Santa Maria della Neve a Nuoro
- Giovedì, 11 agosto 2022 – Festa di Santa Chiara a Iglesias
- Sabato, 13 agosto 2022 – Festa di San Ponziano a Carbonia
- Mercoledì, 14 settembre 2022 – Festa di Sant’Elena a Quartu Sant’Elena
- Giovedì, 29 settembre 2022 – Festa di San Michele ad Alghero
- Domenica, 30 ottobre 2022 – Festa di San Saturnino a Cagliari
- Mercoledì, 30 novembre 2022 – Festa di Sant’Andrea a Tortolì
- Martedì, 6 dicembre 2022 – Festa di San Nicola a Sassari
Date delle feste civili 2022 (non festivi):
- Giovedì, 24 febbraio 2022 – Giovedì grasso, Carnevale
- Lunedì, 14 febbraio 2022 – Festa degli innamorati
- Martedì, 1 marzo 2022 – Martedì grasso, Carnevale
- Martedì, 8 marzo 2022 – Festa della donna
- sabato, 19 marzo 2022 – Festa del papà
- Domenica, 8 maggio 2022 – Festa della mamma
- Lunedì, 31 ottobre 2022 – Halloween
- Mercoledì, 2 novembre 2022 – Commemorazione dei defunti
- Sabato, 12 novembre 2022 – Festa dei caduti
Principali Feste 2022 in Sardegna:
- Domenica 16 e domenica 17 lunedì 2022 – Fuochi di Sant’Antonio Abate (probabilmente sospesi a causa del “Decreto Natale” che vieta le manifestazioni all’aperto che possano creare assembramenti)
- Domenica, 1 maggio 2022 – Sagra di Sant’Antioco (15 giorni dopo la Pasqua)
- Domenica, 1 maggio 2022 – Festa di Sant’Efisio a Cagliari
- Domenica, 15 maggio 2022 – San Simplicio a Olbia
- Domenica, 22 maggio 2022 – Cavalcata Sarda
- Domenica, 5 giugno 2022 – Festha Manna a Porto Torres
- Mercoledì 6 e giovedì 7 luglio 2022 – Ardia di Santu Antinu
- Domenica, 14 agosto 2022 – Discesa dei Candelieri a Sassari
- Mercoledì, 31 agosto 2022 – Redentore a Nuoro
- Giovedì, 8 settembre 2022 – Festa Manna di Gaddura
