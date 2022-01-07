Ponti e Festività 2022 in Italia e in Sardegna: come ogni inizio anno cominciamo a studiarci il calendario delle date delle principali festività del 2022 in Italia, per capire anche quali saranno i ponti più lunghi, nei quali poter organizzare una gita fuori porta in famiglia, uno romantico spring break con la propria compagna o comunque un bel periodo di vacanza con chi si vuole!

Ovviamente rimane la spada di Damocle del Covid, la cui quarta ondata è in pieno sviluppo, anche se la situazione pare in miglioramento di anno in anno, quindi rimaniamo positivi. Ma non troppo eh, altrimenti serve il tampone!

Scherzi a parte vediamo subito il calendario delle feste e dei ponti 2022, partendo da quelle bruciate, cioè dai giorni festivi che purtroppo cadranno proprio di domenica!

Giornate festive che cadono di domenica:

Scherzi a parte anche quest’anno anche quest’anno molte festività del 2022 cadranno di sabato o domenica, vi faccio subito tre esempi: il 1° maggio (Festa dei lavoratori e, in Sardegna, Sagra di Sant’Efisio), il 25 dicembre (Santo Natale) e il 1 gennaio 2023 (il giorno dopo il Capodanno 2023). Cade invece sempre di domenica la Santa Pasqua, che quest’anno si festeggerà il 17 aprile 2022, ben due settimane in ritardo rispetto allo scorso anno.

Feste Nazionali 2022 in Italia (festivi):

Sabato, 1 gennaio 2022 – Capodanno

Giovedì, 6 gennaio 2022 – Epifania

Domenica, 17 aprile 2022 – Pasqua

Lunedì, 18 aprile 2022 – Pasquetta

Lunedì, 25 aprile 2022 – Festa della Liberazione dal nazifascismo (ponte di 3 giorni con sabato e domenica)

(ponte di 3 giorni con sabato e domenica) Domenica, 1 maggio 2022 – Festa dei Lavoratori e Festa di Sant’Efisio

Giovedì, 2 giugno 2022 – Festa della Repubblica (con un giorno di ferie diventa un interessante ponte primaverile di 4 giorni)

(con un giorno di ferie diventa un interessante ponte primaverile di 4 giorni) Lunedì, 15 agosto 2022 – Ferragosto, Assunzione di Maria (ci auguriamo di essere già tutti in vacanza nella settimana di ferragosto!)

(ci auguriamo di essere già tutti in vacanza nella settimana di ferragosto!) Martedì, 1 novembre 2022 – Tutti i Santi (son un giorno di ferie diventa un bel ponte di Halloween di 4 giorni)

(son un giorno di ferie diventa un bel ponte di Halloween di 4 giorni) Giovedì, 8 dicembre 2022 – Immacolata Concezione (anche in questo caso con un giorno di ferie si puo’ organizzare un bel ponte pre-natalizio di 4 giorni dedicato allo shopping e ai mercatini di Natale)

(anche in questo caso con un giorno di ferie si puo’ organizzare un bel ponte pre-natalizio di 4 giorni dedicato allo shopping e ai mercatini di Natale) Domenica, 25 dicembre 2022 – Santo Natale

Lunedì, 26 dicembre 2022 – Santo Stefano

Domenica, 1 gennaio 2023 – Capodanno

La fonte è il sito del Governo Italiano, dove trovate anche l’elenco le solennità civili e le principali giornate celebrative nazionali e internazionali, anche se non sono considerate giornate festive.

Principali feste patronali 2022 in Italia (festivi):

Prima di concentrarci a fondo sulla Sardegna, ecco le principali feste patronali in Italia:

Domenica, 8 maggio 2022 – Festa di San Nicola a Bari

di San Nicola a Venerdì, 24 giugno 2022 – Natività di San Giovanni Battista a Firenze, Genova, Torino

Domenica, 26 giugno 2022 – Feste Vigiliane a Trento

Vigiliane a Mercoledì, 29 giugno 2022 – Festa di San Pietro e Paolo a Roma

di San Pietro e Paolo a Venerdì, 15 luglio 2022 – Festa di Santa Rosalia a Palermo

di Santa Rosalia a Lunedì, 19 settembre 2022 – Festa di San Gennaro a Napoli

di San Gennaro a Martedì, 4 ottobre 2022 – Festa di San Petronio a Bologna

di San Petronio a Giovedì, 3 novembre 2022 – Festa di San Giusto a Trieste

di San Giusto a Mercoledì, 7 dicembre 2022 – Festa di Sant’Ambrogio a Milano

Principali feste patronali 2022 in Sardegna (festivi):

Domenica, 13 febbraio 2022- Festa di San Archelao a Oristano

di San Archelao a Domenica, 15 maggio 2022 – Festa di San Simplicio a Olbia

di San Simplicio a Venerdì, 5 agosto 2022 – Festa di Santa Maria della Neve a Nuoro

di Santa Maria della Neve a Giovedì, 11 agosto 2022 – Festa di Santa Chiara a Iglesias

di Santa Chiara a Sabato, 13 agosto 2022 – Festa di San Ponziano a Carbonia

di San Ponziano a Mercoledì, 14 settembre 2022 – Festa di Sant’Elena a Quartu Sant’Elena

di Sant’Elena a Giovedì, 29 settembre 2022 – Festa di San Michele ad Alghero

di San Michele ad Domenica, 30 ottobre 2022 – Festa di San Saturnino a Cagliari

di San Saturnino a Mercoledì, 30 novembre 2022 – Festa di Sant’Andrea a Tortolì

di Sant’Andrea a Martedì, 6 dicembre 2022 – Festa di San Nicola a Sassari

Date delle feste civili 2022 (non festivi):

Giovedì, 24 febbraio 2022 – Giovedì grasso, Carnevale

Lunedì, 14 febbraio 2022 – Festa degli innamorati

Martedì, 1 marzo 2022 – Martedì grasso, Carnevale

Martedì, 8 marzo 2022 – Festa della donna

sabato, 19 marzo 2022 – Festa del papà

Domenica, 8 maggio 2022 – Festa della mamma

Lunedì, 31 ottobre 2022 – Halloween

Mercoledì, 2 novembre 2022 – Commemorazione dei defunti

Sabato, 12 novembre 2022 – Festa dei caduti

Principali Feste 2022 in Sardegna:

