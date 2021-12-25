Buon Natale 2021 Sardegna!

Buon Natale a tutti voi lettori dallo staff del blog, ai vostri familiari e amici, con l’augurio che tutti possiate passare delle feste le più serene possibili, assieme alle persone a voi più care.

Poi certo la situazione epidemiologica non è ancora tranquillizzante, ma guardiamo per una volta il bicchiere mezzo pieno, stiamo meglio dello scorso anno e con tutta probabilità migliorerà ancora.

Teniamo duro, siamo prudenti, ma consapevoli che stavolta il peggio potrebbe essere davvero alle spalle.

Un abbraccio forte e ancora tanti auguri a tutti.

Buon Natale!!!

Daniele Puddu e tutto lo staff.

PS: il blog rimarrà attivo, ma con attività ridotta, fino al 2 gennaio 2022. Poi riprenderà la normale programmazione!