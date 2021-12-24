Capodanno Alghero 2022, annullati gli spettacoli del 29, 30 e 31 dicembre 2021: con il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri vengono proibiti fino al 31 gennaio 2022 tutti gli eventi all’aperto che possano provocare assembramenti. Di conseguenza vengono annullate le (poche) feste di piazza che erano state programmate per l’ultimo dell’anno in Sardegna.

Tra di esse spicca il “Cap D’Any“, che per quest’anno aveva in calendario un corposo programma di eventi e concerti, in un crescendo artistico che avrebbe dovuto vedere Giusy Ferreri salire sul palco della banchina Dogana per salutare l’arrivo del nuovo anno. Il concerto ovviamente non si farà.

Così spiega infatti il sindaco Mario Conoci:

Per la cronaca i concerti previsti nelle tre serate al molo dogana erano:

Alghero si adegua alle decisioni della cabina di regia del Governo che prevede l’annullamento degli eventi di piazza. Dispiace, ma al primo posto c’è la salute pubblica.

Dispiace, ma al primo posto c’è la salute pubblica. Avevamo già ipotizzato che si verificasse questa condizione all’atto della presentazione del Cap d’Any, i cui eventi sono tutt’ora in corso e che ha già visto tante manifestazioni realizzarsi nel rispetto delle norme.

Avevamo previsto, però, per i tre spettacoli, i più importanti, la possibilità di un annullamento o comunque di una riprogrammazione nei nove mesi successivi, proprio per prevenire eventuali prescrizioni di questo tipo.

Con la Prefettura avevamo già peraltro concordato una linea di azione simile anche se non fosse intervenuto un provvedimento così specifico a livello nazionale. Avremmo assunto il provvedimento di annullamento degli eventi entro domani.

Alghero resta comunque bella e accogliente anche senza i tre spettacoli di piazza, siamo convinti che chi ha prenotato per venire ad Alghero manterrà la propria presenza e si godrà ugualmente il fine anno.