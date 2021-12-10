Ryanair, 4 nuove rotte da Cagliari nell’estate 2022. Ecco quali sono!
Ryanair, 4 nuove rotte da Cagliari nell’estate 2022: è vero siamo solo a fine anno, eppure le compagnie aeree stanno già programmando la prossima stagione estiva, in questo quadro arriva la graditissima notizia di nuovi 4 collegamenti da Cagliari nell’estate 2022. Le nuove rotte sono dall’aeroporto di Cagliari per:
- Carcassonne (nel sud della Francia, alle falde dei Pirenei),
- Palma di Maiorca (nelle isole Baleari, in Spagna),
- Norimberga (nel cuore della Germania),
- Poznan (nell’ovest della Polonia).
Il totale delle rotte per l’Italia e l’Europa da Cagliari con Ryanair nella prossima estate sale così a 38, record storico per la compagnia low cost irlandese. Per la precisione, l’impegno di Ryanair a Cagliari include:
- una base, con due aerei e un investimento da 200 milioni di euro
- 38 rotte in totale, tra le quali 4 nuove: Carcassonne, Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan
- oltre 160 voli a settimana
- 60 posti di lavoro diretti
Così Jason McGuinness, Direttore Commerciale di Ryanair:
Siamo lieti di celebrare il nostro operativo estivo più grande di sempre a Cagliari, che offrirà una maggiore connettività e oltre 160 voli settimanali su 38 rotte, tra cui quattro nuove rotte per Carcassonne, Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan.
Prosegue quindi la crescita di Ryanair in Italia, grazie anche all’acquisto di 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche. Insomma un futuro sempre più green e rispettoso dell’ambiente.
Biglietti in vendita da 29,99 euro:
Per l’occasione Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 29,99, che devono essere prenotate entro domenica 12 dicembre, solo sul sito Ryanair.com.
