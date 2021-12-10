Ryanair, 4 nuove rotte da Cagliari nell’estate 2022: è vero siamo solo a fine anno, eppure le compagnie aeree stanno già programmando la prossima stagione estiva, in questo quadro arriva la graditissima notizia di nuovi 4 collegamenti da Cagliari nell’estate 2022. Le nuove rotte sono dall’aeroporto di Cagliari per:

Carcassonne (nel sud della Francia, alle falde dei Pirenei),

(nel sud della Francia, alle falde dei Pirenei), Palma di Maiorca (nelle isole Baleari, in Spagna),

(nelle isole Baleari, in Spagna), Norimberga (nel cuore della Germania),

(nel cuore della Germania), Poznan (nell’ovest della Polonia).

Il totale delle rotte per l’Italia e l’Europa da Cagliari con Ryanair nella prossima estate sale così a 38, record storico per la compagnia low cost irlandese. Per la precisione, l’impegno di Ryanair a Cagliari include:

una base , con due aerei e un investimento da 200 milioni di euro

, con due aerei e un investimento da 200 milioni di euro 38 rotte in totale , tra le quali 4 nuove: Carcassonne , Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan

, tra le quali 4 nuove: , Norimberga, Palma di e oltre 160 voli a settimana

60 posti di lavoro diretti

Così Jason McGuinness, Direttore Commerciale di Ryanair:

Siamo lieti di celebrare il nostro operativo estivo più grande di sempre a Cagliari, che offrirà una maggiore connettività e oltre 160 voli settimanali su 38 rotte, tra cui quattro nuove rotte per Carcassonne, Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan.

Prosegue quindi la crescita di Ryanair in Italia, grazie anche all’acquisto di 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche. Insomma un futuro sempre più green e rispettoso dell’ambiente.

Biglietti in vendita da 29,99 euro:

Per l’occasione Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 29,99, che devono essere prenotate entro domenica 12 dicembre, solo sul sito Ryanair.com.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.