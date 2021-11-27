Nuova strada per Maimoni, la spiaggia è ora più facile da raggiungere!

Nuova strada per Maimoni, la spiaggia è ora più facile e veloce da raggiungere: è stata inaugurata nella mattinata di ieri la nuova strada di collegamento che dalla SP6 porta alla spiaggia di Maimoni, una delle più belle del Sinis, siamo in territorio di Cabras. Per capirci meglio è la strada che porta anche all’agriturismo Sa Roja Traversa.

L’opera è stata eseguita a tempo di record, in soli 25 giorni (contro i 90 previsti) e comprende quasi due chilometri del percorso e un chilometro e trecento metri di cunette, andando a completare quasi tutto il tratto di strada rurale che collega la Strada Provinciale 6 al mare.

Non solo la strada sterrata è stata sostituita da un manto stradale impermeabile, ma le banchine laterali garantiscono un allargamento della carreggiata, mentre le cunette favoriscono un deflusso più ordinato della acque piovane. Dal punto di vista turistico, la strada darà una spinta al turismo sostenibile, giacché sarà più facilmente percorribile dalle biciclette.

Ecco il nuovo manto stradale della strada per Maimoni

L’intervento è costato 433 mila euro ed è stato finanziato tramite gli 850 mila euro del POR FESR 2014-2020, con il quale si proceduto di recente anche all’elettrificazione di Maimoni e Mari Ermi. Al taglio del nastro hanno partecipato il Sindaco Andrea Abis e l’assessore all’Urbanistica e Lavori pubblici Enrico Giordano e il Direttore dell’Area Marina Protetta Massimo Marras, Responsabile del Procedimento.

Come arrivare alla spiaggia di Maimoni nel Sinis:

