Western del regista sardo Aragoni alla conquista degli Stati Uniti: avevamo lasciato il regista sardo Mauro Aragoni alle prese con il cortometraggio “Nuraghes S’Arena“, ambientato nell’epoca nuragica e avente come interprete Salmo. Bene, il regista ogliastrino sbarca adesso negli USA con la prima stagione di “That Dirty Black Bag“, che verrà trasmesso dal servizio streaming dell’emittente AMC, famosa per aver lanciato serie di fama mondiale come “The Walking Dead“, “Better Call Saul“, “Killing Eve“, “Fear the Walking Dead“, “Mad Men“.

“That Dirty Black Bag” nasce da “Quella sporca sacca nera” girata dallo stesso Aragoni in Sardegna nel 2014, con allora protagonisti Maurizio Pulina e Antonio Luvinetti. Una webserie che raccolse i favori della critica, fino ad attirare l’interesse della Palomar, che ora ha prodotto il western che punta a conquistare gli States.

That Dirty Black Bag è una serie drammatica scritta da Aragoni con Silvia Ebreul, Marcello Izzo e Fabio Paladini, che trae ispirazione ancora una volta dagli spaghetti western. Girata tra Italia, Spagna e Marocco, la trama della serie racconta gli 8 giorni di scontro tra lo sceriffo incorruttibile, ma dal passato travagliato, Arthur McCoy (Cooper) e il famigerato e solitario cacciatore di taglie Red Bell (Booth). quest’ultimo è solito decapitare le sue vittime e ficcare le loro teste in uno sporco sacco nero, perché: “Le teste pesano meno dei loro corpi“.

Nel cast ci sono Dominic Cooper (Preacher), Douglas Booth (The Dirt), Niv Sultan (Teheran), Guido Caprino (I Medici), Travis Fimmel (Vikings), Aidan Gillen (Il Trono di Spade), Christian Cooke (Magic City), Paterson Joseph (The Leftovers), Rose Williams (Sanditon), Anna Chancellor (Pennyworth), Zoe Boyle (Downton Abbey), Eugene Brave Rock (Wonder Woman 1984) e Ivan Shaw (Insecure).