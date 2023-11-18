Black Friday Amazon è iniziato, scopri adesso tutte le offerte 2023: se vi state chiedendo quando inizia il Black Friday Amazon siete nel posto giusto. Se vi state chiedendo anche quanto dura il Black Friday Amazon avete fatto ancora una volta la scelta giusta. Il Black Friday di Amazon è infatti già iniziato e durerà per più di una settimana: dal 17 al 27 novembre 2023. E’ la così detta “Settimana del Black Friday“, con sconti fino all’ 85%.

La data ufficiale del Black Friday è invece quella di venerdì 24 novembre 2023, ma gli sconti proseguiranno fino a lunedì 27 novembre 2023, quando si festeggia il “Cyber Monday“, dedicato di solito, ma non esclusivamente, ai prodotti di telefonia, elettronica e informatica, insomma dai computer agli smartphone.

Settimana del Black Friday, cosa comprare su Amazon:

Vediamo subito tutte le incredibili offerte Amazon per il Black Friday, prima però vi ricordiamo che esistono offerte a tempo, offerte giornaliere, offerte a esaurimento, il panorama di offerte e sconti cambia cioè ogni giorno, perciò se state cercando qualcosa in particolare, dovrete visitate il sito di Amazon quotidianamente, perché quello che state cercando potrebbe essere in offerta.

Prima di comprare, prendetevi però anche il tempo di valutare i vantaggi offerti da Amazon Prime, che io personalmente faccio ogni anno e che, devo dire, nel mio caso si ripaga da se, soprattutto se si acquista abbastanza spesso su Amazon (e da accesso a tanti altri servizi, libri gratuiti da leggere su “Kindle“, film e serie da guardare gratuitamente su “Prime Video“, giochi da scaricare gratis su “Prime Gaming” e via dicendo).

Forse non lo sapevate, ma Amazon dedica un’intera sezione alla Sardegna, con oltre 2 mila prodotti in vendita dall’artigianato all’enogastronomia. Si tratta di prodotti che non per forza troverete in offerta per il Black Friday. Ecco i prodotti sardi su Amazon, se ne trovano però tanti altri navigando con le giuste parole chiave sulla barra di ricerca. Questi ad esempio sono i libri sulla Sardegna e questi vini e birre della Sardegna.

Che cosa è il Black Friday?

Il “Black Friday“, che tradotto letteralmente in italiano significa “venerdì nero“, è la grande giornata di sconti nata negli Stati Uniti e poi diffusasi nel mondo intero, che si svolge il venerdì successivo al “Giorno del Ringraziamento”, che a sua volta si svolge nel quarto giovedì di novembre di ogni anno (quest’anno ad esempio cade il 25 novembre). Per questo motivo la data precisa in calendario cambia di anno in anno. La festività del “Black Friday“, strettamente commerciale, tradizionalmente inaugura lo shopping natalizio negli USA.

Quali sono le date del Black Friday 2023?

Il primo venerdì dopo il “Giorno del Ringraziamento” (o “Thanksgiving” in lingua inglese), quindi il Black Friday 2023 sarà il 24 novembre 2023, da mezzanotte a mezzanotte.

Cos’è la settimana del Black Friday?

La tradizione del “Black Friday” negli ultimi anni, proprio grazie ad Amazon e agli altri colossi del commercio online, si è diffusa in tutto il pianeta, estendendosi fino a includere almeno i giorni prima e il weekend successivo.

La Black Week indica la settimana in cui si tiene il Black Friday, quest’anno dal 20 al 26 novembre 2023. Su Amazon invece i giorni di offerte e sconti speciali diventano ben 10, che vanno dal 17 al 27 novembre 2023.

Chi aderisce al Black Friday e al Cyber Monday?

Non solo Amazon, ormai è divenuto un fenomeno sociale, che include un po tutti, dai colossi online, alle grandi catene commerciali (MediaWorld, Euronics, Unieuro), ai negozi sotto casa, alle singole imprese di ogni settore. Da non perdere anche le grandi offerte del mondo del travel da RyanAir ed easyJet.

Quando inizia Black Friday Amazon 2023?

La settimana del Black Friday di Amazon è iniziata il 17 novembre 2023 e terminerà il 27 novembre 2023.