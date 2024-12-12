Paschixedda in bixinau e sagra de sa petza de satitzu a Gonnosnò: si svolgerà nella giornata di sabato 14 dicembre 2024 , la decima edizione dell’evento “Paschixedda in Bixinau” a Gonnosnò, paese di poco più di 700 abitanti nella regione storica dell’alta Marmilla, in provincia di Oristano.

Il programma della manifestazione, molto bello e vario, prevede l’apertura dei portali del paese, i mercatini natalizi, la sagra de sa petza de satitzu (che arriva alla sua settima edizione), animazione per i bambini, musica e balli sardi.

E poi ancora dimostrazioni e laboratori, musica e balli sardi, dj set e maschere tradizionali. Da non perdere, ad esempio, l’esibizione della maschera tradizionale dei Tumbarinos di Gavoi.

Programma Paschixedda in Bixinau, Gonnosnò:

Sabato 14 dicembre 2024:

dalle ore 12:00 alle 17:00 – Visita ai siti archeologici con transfert gratuito in navetta

con transfert gratuito in navetta ore 14:30 – Dimostrazione lavorazione della fregula

ore 15:00 – Laboratorio di realizzazione della salsiccia (max 10 partecipanti, costo 5 euro)

(max 10 partecipanti, costo 5 euro) ore 16:30 – Uscita delle maschere tradizionali dei Boes e Merdules di Ottana

dalle ore 18:30 : Sagra de sa petza de satitzu Spettacolo Isola in Festa , di e con Giuliano Marongiu



Cosa vedere a Gonnosnò:

Museo dell’arte contadina

Chiesa di Sant’Elena

Chiesa di Santa Maria a Figu (con servizio navetta)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare le pagine social della pro loco Sant’Elena e del Comune di Gonnosnò che organizzano l’evento.

Come si arriva a Gonnosnò?

Ecco dove si trova Gonnosnò e la sua posizione esatta nella mappa della Sardegna. Per farvi capire dove si trova il paese, esso è subito dopo Baradili (a nord), a due passi da Ales.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: