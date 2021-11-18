Villaggio Babbo Natale a Villa Ballero (Cagliari), ecco le NUOVE DATE: sono bastati soli 5 giorni per vendere tutti i biglietti del “Villaggio di Babbo Natale in Corte” a Villa Ballero, subito dopo il villaggio di Giorgino a Cagliari. Il pubblico ha infatti colto l’unicità e la grandezza del progetto, esaurendo subito i tagliandi disponibili. Vista la grande richiesta però, gli organizzatori, grazie anche alla disponibilità della famiglia Ballero, hanno deciso di aggiungere 4 nuove date: dal 16 al 19 dicembre 2021, da giovedì a domenica, tutto il giorno.

I biglietti saranno in vendita dalla mattina di oggi, 18 novembre 2021, sempre sul sito del boxoffice (le scuole interessate devono invece chiamare al numero 070680722). Vi aggiorneremo, come abbiamo già fatto la settimana scorsa, sulla disponibilità di biglietti giorno dopo giorno, man mano che le vendita andranno avanti, in maniera tale che anche vi possiate regolarvi al meglio.

Disponibilità biglietti (alle ore 15:00 del 26 novembre 2021):

Giovedì, 16 dicembre 2021 – Biglietti esauriti – SOLD OUT

Venerdì, 17 dicembre 2021 – Biglietti esauriti – SOLD OUT

Sabato, 18 dicembre 2021 – Biglietti esauriti – SOLD OUT

Domenica, 19 dicembre 2021 – Biglietti esauriti – SOLD OUT

E’ stata aperta una lista d’attesa presso il boxoffice, nel caso qualcuno dovesse rinunciare ai propri biglietti per cause di forza maggiore (documentabili).

Il Natale in Corte a Villa Ballero:

Il Natale a Villa Ballero sarà qualcosa di unico, l’intero edificio sarà allestito a festa con un’importante scenografica fatta di luci, effetti speciali, allestimenti e addobbi. Diventerà infatti la casa di Babbo Natale, con tanto di camera da letto, studio, fabbrica dei giocattoli, ufficio postale. Grande protagonista sarà proprio lui, Babbo Natale, il vecchietto più adorabile e bonario del mondo, che uscirà nella grande corte della villa per incontrare i bambini, giocarci insieme, fare merenda e tante foto assieme.

Ma non solo, ci saranno gli elfi racconta storie, gli aiutanti di Babbo Natale animeranno anche i laboratori, dove i bambini, al termine di un entusiasmante corso riceveranno la certificazione di elfo!

Ma per l’occasione Babbo Natale ha chiamato a raccolta tutti i suoi amici, si potranno perciò incontrare le mascotte e i personaggi della Disney e non solo. Da Topolino e Minnie a Masha e Orso, da Frozen, Bing, le principesse e via dicendo.

E poi ancora giostrine, animazione, baby dance e tutto ciò che serve a far vivere un’emozione unica ai nostri bambini.

Per tutte le altre info utili vi rimandiamo agli articoli già scritti sull’argomento (prima e dopo la pubblicazione di questo articolo)

Dove si trova Villa Ballero:

Trovate la villa su Google Maps con il nome “La Corte in Giorgino“, ci si arriva anche con la linea 8 del CTM, che ferma proprio davanti alla villa.

