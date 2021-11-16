Giganti di Monte Prama protagonisti sul National Geographic: è un momento di grande interesse nei confronti del megalitismo in Sardegna, della civiltà nuragica e dei giganti di Monte Prama. Da un lato infatti, la grande mostra evento “Sardegna Isola Megalitica” che sta girando per l’Europa, con lo scopo di promuovere il fascino ancestrale della nostra terra., che dopo il successo di Berlino si è spostata a San Pietroburgo in Russia.

Dall’altro la pubblicazione, sulla versione britannica online del prestigioso “National Geographic“, che conta oltre 8 milioni di visitatori l’anno, di un ampio articolo dedicato proprio ai Giganti di Monte Prama: “These 3,000-year-old giants watched over the cemeteries of Sardinia” che tradotto in italiano suona come “Questi giganti di 3000 anni vegliavano sui cimiteri della Sardegna“.

Un lungo articolo, con foto veramente belle, che diventa l’occasione per raccontare la storia e il patrimonio archeologico della Sardegna, tra testimonianze del passato e misteri.

Misteri che riguardano prima di tutto il motivo per i quali vennero erette queste grandi e suggestive statue:

Rappresentano l’élite militare e sacerdotale nuragica che lì giacciono sepolte?

Sono le figure eroiche del passato nuragico, un omaggio a coloro che costruirono le massicce strutture nuragiche?

Rappresentano i valori tradizionali e il patrimonio condiviso che univa le comunità dell’isola?

Lasciamo che gli archeologi indaghino e approfondiscano, intanto i giganti di Monte Prama si candidano a diventare i più grandi ambasciatori della storia e cultura sarda nel mondo.