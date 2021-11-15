Maltempo in Sardegna, c’è una vittima. Altre piogge nelle prossime ore, meteo in miglioramento da giovedì

Maltempo in Sardegna, c’è una vittima: da quando le estati sono sempre più calde e il mare del Mediterraneo si carica di energia, la nostra isola è sempre più oggetto di improvvise ondate di maltempo, la cui entità è di difficile previsione, tanto che le abbondanti piogge del weekend, a tratti catastrofiche, erano state preannunciate solo da un’allerta gialla della Protezione Civile, quella più blanda (poi divenuta arancione ed estesa alla giornata di oggi).

Dovremo farcene una ragione, anche perché il nostro territorio negli ultimi 60 anni ha conosciuto una forte urbanizzazione, andando ad appropriarsi anche di aeree di sfogo dei fiumi.

Una vittima e tanti danni:

Purtroppo anche stavolta c’è stata una vittima, un anziano di 81 anni travolto dalla corrente di un canale in piena a Porto Pino, una delle località più amate da parte dei turisti che, stavolta, ci ha mostrato un volto diverso. Le nostre sentite condoglianze alla famiglia.

Si calcola che nel sud Sardegna siano cadute qualcosa come 8 bombe d’acqua con ampi allagamenti a Cagliari e Capoterra, ma soprattutto a Siliqua, Quartu, Sarroch e Sant’Anna Arresi. Pensate che l’ufficio meteorologico dell’Aeronautica Militare ha misurato che nell’area Cagliari sono caduti 101 mm di pioggia e 110 a Capoterra, superando abbondantemente le medie storiche del mese che sono intorno ai 67/68 mm.

Molti i danni, ai beni privati e alle campagne, con coltivazioni di carciofi allagate e terreni impossibili da seminare in questo momento.

Allerta meteo Arancione fino alla mezzanotte di oggi:

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta a partire dalle ore 14:00 del 14.11.2021 e sino alle 23:59 del 15.11.2021 per:

codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano;

(criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano; codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro;

(criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro; codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu.

Meteo in miglioramento da giovedì:

Sempre dall’Aeronatica Militare arrivano le previsioni dei prossimi giorni, che parlano di possibili nuove precipitazioni nella giornata di oggi sui settori occidentali e sud occidentali. Poi martedì la perturbazione si sposterà anche sulla parte orientale fino a mercoledì, mentre un miglioramento si avrà solo da giovedì.

Noi vi consigliamo i seguenti link utili:

Protezione civile della Sardegna, allerte meteo

Cosa fare in caso di alluvione in Sardegna

Sito meteo aeronautica militare

Previsioni meteo Sardegna con 3BMeteo