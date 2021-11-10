Lavora con Corsica Sardinia Ferries, ecco le 500 posizioni aperte: la compagnia delle navi gialle assume e lo fa in grande stile, seppur a tempo determinato, sono infatti ben 500 le posizioni lavorative da ricoprire:

ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta;

camerieri e addetti alle cabine;

addetti sala, bar e casse (richiesta la conoscenza della lingua francese, inoltre il diploma ad indirizzo alberghiero da un vantaggio in più);

personale di cucina;

receptionist e hostess (un’ottima conoscenza del francese).

I contratti sono a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile. La richiesta della conoscenza della lingua francese per chi avrà mansioni a contatto il pubblico è dovuta al gran numero di rotte che Corsica Sardinia Ferries svolge dalla Francia continentale e da e per la Corsica.

Per potersi imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw (addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi), anche se si può mandare la propria candidatura anche senza tali requisiti.

In caso di accettazione infatti, la compagnia aiuterà i candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce.

Come candidarsi:

Candidarsi è estremamente facile, basta andare nella sezione “Lavora con noi” del sito di Corsica Sardinia Ferries inserire nome, cognome, i propri contatti negli appositi box e allegare il file con il proprio Curriculum vitae.

