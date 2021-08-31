Cartoon Fest torna a ottobre ad Arborea: dopo il successo trionfale dell’edizione dello scorso maggio a Cagliari, torna a grande richiesta il “Cartoon Fest“, la festa più amata dai fans di cartoon, fumetti, supereroi e cosplay. Le nuove date sono quelle dell’ 8 e 9 e ottobre 2022 all’ Horse Country di Arborea (forse meglio noto come “Ala Birdi“).

Gli organizzatori hanno scelto Arborea, nel centro della Sardegna, per la sua posizione baricentrica, che rendere più facile la partecipazione ai bambini e alle famiglie di tutta l’Isola. E adesso tenetevi forte perché arrivano tutti i dettagli.

Cartoon Fest + Family Fest: il divertimento raddoppia!

Non solo il Cartoon Fest torna, ma raddoppia. Arriva infatti per la prima volta in Sardegna anche il “Family Fest” che si svolgerà proprio durante il “Cartoon Fest“, ma di cosa si tratta?

Cosa è il Family Fest?

Mentre il “Cartoon Fest” è maggiormente incentrato sui bambini, il Family Fest punta sul coinvolgimento dell’intera famiglia, bimbi e genitori, con tanti giochi attivi, sfide, gare sia sul prato che sul palco, genitori contro figli o gruppi di famiglie, giochi di gruppo, tanta musica, dj set, baby dance e via dicendo.

Da non perdere la gigantesca caccia al tesoro che avrà luogo nei 20 ettari del parco. Pensate che il vincitore riceverà come premio un soggiorno nel Resort per la famiglia o il gruppo di amici vincitore!

Cartoon Fest 2022, programma (attrazioni, eventi e food):

Cosa ci sarà al Cartoon Fest? Diciamo subito che sarà un evento molto intenso ed omogeneo, con molta continuità tra gli spazi e le postazioni, ognuna con un’attrazione diversa. Anche le mascotte avranno le loro postazioni fisse e, soprattutto, saranno sempre disponibili.

Ci saranno inoltre grandi pannelli informativi con le mappe per sapere sempre dove sei e dove stai andando. In più trampolieri, giocolieri, acrobati, spettacoli e animazione a tenerci sempre compagnia.

Non solo, quest’anno il Trenino Thomas sarà sempre in funzione, verrà infatti utilizzato per collegare meglio le diverse aree del Cartoon Fest, tappe:

Capolinea

Saloon

Scuderie

Prato verde family fest

Area principesse

Il programma è molto ampio e le attrazioni davvero tante. Tra i punti di forza ricordiamo (tutto incluso nel ticket giornaliero):

Mascotte Super Deluxe : mascotte Disney e non solo. Potrete incontrare Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo, ma anche Bing, Masha con Orso e tanti altri amici dei nostri bambini.

: mascotte Disney e non solo. Potrete incontrare Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo, ma anche Bing, Masha con Orso e tanti altri amici dei nostri bambini. La foresta di Masha e Orso : tra maestosi alberi e prati, incontrerete Masha e Orso per giochi , foto e animazioni.

: tra maestosi alberi e prati, incontrerete per , foto e animazioni. Principesse : un vero e proprio giardino delle Principesse, che dal trono racconteranno le loro storie. Emozionante il ballo con Belle e La Bestia, così come le principesse Frozen accompagnate da Olaf. Presenti anche Biancaneve , Aurora, Cenerentola , Ariel.

: un vero e proprio giardino delle Principesse, che dal trono racconteranno le loro storie. Emozionante il ballo con Belle e La Bestia, così come le principesse Frozen accompagnate da Olaf. Presenti anche , Aurora, , Ariel. Mondo Western e Saloon : un vero Villaggio Western con tanto di saloon per rivivere l’ atmosfera dell’antico west, con lo sceriffo, cowboys e banditi, spettacolari inseguimenti e un’atmosfera ricca di emozione con punti food dedicati. Animatori specializzati proporranno giochi a tema western.

: un vero Villaggio Western con tanto di saloon per rivivere l’ atmosfera dell’antico west, con lo sceriffo, cowboys e banditi, spettacolari inseguimenti e un’atmosfera ricca di emozione con punti food dedicati. Animatori specializzati proporranno a tema western. Supereroi : i nostri Super Eroi (Spiderman, Batman, Capitan America etc) si esibiranno davanti agli occhi stupiti dei bimbi coinvolgendoli anche con le loro mosse segrete

: i nostri Super Eroi (Spiderman, Batman, Capitan America etc) si esibiranno davanti agli occhi stupiti dei bimbi coinvolgendoli anche con le loro mosse segrete Supermario, Luigi e il mondo Nintendo : le Nintendo Switch saranno a disposizione dei piccoli ospiti con giochi e sfide entusiasmanti. Balli con mamma e papà con la Just Dance. Saranno presenti anche Mario e Luigi!

: le Nintendo Switch saranno a disposizione dei piccoli ospiti con e sfide entusiasmanti. Balli con mamma e papà con la Just Dance. Saranno presenti anche Mario e Luigi! Alice in Wonderland : Alice, Cappellaio Matto e Bianconiglio nel bosco del Resort aspettano i bambini per festeggiare con loro il “buon non compleanno” giochi e foto con il Cappello realizzato appositamente dal Cappellaio Matto.

: Alice, Cappellaio Matto e Bianconiglio nel bosco del Resort aspettano i bambini per festeggiare con loro il “buon non compleanno” e foto con il Cappello realizzato appositamente dal Cappellaio Matto. Harry Potter : un area tutta dedicata per gli amanti di queste avventure.

: un area tutta dedicata per gli amanti di queste avventure. Miraculous, Lady Bug e Chait Noir . Foto e caccia al tesoro con Miraculous, completa le foto e un bellissimo regalo viene fatto al bambino.

. Foto e caccia al tesoro con Miraculous, completa le foto e un bellissimo regalo viene fatto al bambino. Laboratori per bambini : disegni, giochi e intrattenimento per bambini per colorare e pitturare i loro personaggi preferiti.

: disegni, e intrattenimento per colorare e pitturare i loro personaggi preferiti. Spettacoli non stop : dalle ore 10,00 fino alla chiusura, ci saranno spettacoli ininterrotti sia all’anfiteatro sia in altre aree del Resort, che si svolgeranno anche in contemporanea con musica, balli, comici, clown, trampolieri, acrobati e circensi.

: dalle ore 10,00 fino alla chiusura, ci saranno ininterrotti sia all’anfiteatro sia in altre aree del Resort, che si svolgeranno anche in contemporanea con musica, balli, comici, clown, trampolieri, acrobati e circensi. Truccabimbi

Biberoneria: a disposizione microonde e fasciatoi (fasciatoi presenti in più punti del resort)

Si pagheranno invece a parte (non inclusi nel biglietto d’ingresso):

Street food : pasti caldi, serviti in continuazione dai diversi street fooders presenti nel resort. Postazioni triplicate rispetto alla precedente esperienza. Da non perdere i panini arrosto e le pizze. Pasti anche per il più e la più piccola (pasta al sugo o in bianco, polpette, nuggets etc).

: pasti caldi, serviti in continuazione dai diversi street fooders presenti nel resort. Postazioni triplicate rispetto alla precedente esperienza. Da non perdere i panini arrosto e le pizze. Pasti anche per il più e la più piccola (pasta al sugo o in bianco, polpette, nuggets etc). Punti ristoro e servizio bar: per aperitivi, bevande, snack , dolci, caffetteria, etc.

Mappa del Resort e di tutte le attrazioni del Cartoon Fest:

in aggiornamento nei prossimi giorni

Biglietti giornalieri:

Ci sarà la possibilità di entrare pagando un biglietto giornaliero tutto incluso con il quale potrete fare tutto quello che volete. Sì, tutto incluso (tranne cibo, maneggio e SPA). Biglietti giornalieri in OFFERTA a prezzo lancio (disponibili fino alle ore 20:00 di domenica 25 settembre 2022):

Adulti: 15 euro (+2,5 euro di diritti di prevendita);

(+2,5 euro di diritti di prevendita); Bambino (3-12 anni compiuti): 10 euro (+2,5 euro di diritti di prevendita);

(3-12 anni compiuti): (+2,5 euro di diritti di prevendita); Sotto i 3 anni i bimbi entrano gratis.

I biglietti si possono comprare online sul sito del Box Office Sardegna, oppure acquistare fisicamente in uno dei tanti punti vendita affiliati che trovate sul territorio.

Pernotto nel Resort + biglietto Cartoon Fest:

Per godere al massimo del Cartoon Fest e delle sue fantastiche attrazioni, potete pernottare nel resort, con offerte per famiglie. I genitori potranno così rilassarsi presso il centro benessere o fare una passeggiata a cavallo. Per maggiori info: 0783 80500.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Organizzazione Staff Invitas, infoline: 070 68 07 22.

Dove si trova l’Horse Country Club di Arborea: e come raggiungerlo (mappa)

