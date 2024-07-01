Eventi luglio 2024 a Santa Teresa Gallura, ecco il programma completo!

Calendario completo degli eventi in programma a Santa Teresa di Gallura a luglio 2024. Se non riuscite a leggerlo bene nessun problema, scorrete l'articolo verso il basso e lo trovate trascritto.

Cosa si fa la sera a Santa Teresa di Gallura? Ecco gli eventi di luglio 2024 a Santa Teresa Gallura: stanno entrando nel vivo a Santa Teresa Gallura, la località turistica più a nord della Sardegna, gli eventi in programma per l’estate 2024. Si tratta del cartellone di appuntamenti pensato per animare le serate di locali e turisti, che possono così godersi il fresco della sera, facendo qualcosa di divertente.

E allora andiamo a vedere il calendario completo degli eventi di luglio 2024 a Santa Teresa Gallura . Si tratta si appuntamenti dedicati a locali e turisti e pensati per godersi il fresco della sera, magari dopo aver passato una intensa giornata al mare, sulle spiagge di Santa Teresa Gallura e Capo Testa (sapevate delle tante spiagge di Santa Teresa Gallura hanno confermato la Bandiera Blu?). Vi ricordiamo semmai, che da quest’anno, per salvaguardare l’arenile, la spiaggia di Rena Bianca è a numero chiuso, ecco come prenotare.

Gli eventi da non perdere a Santa Teresa Gallura:

Sono cinque, a nostro parere, gli eventi da non perdere a luglio 2024 a Santa Teresa Gallura : la serata dedicata alle maschere tradizionali del carnevale sardo (5 luglio 2024), il “Gallura Buskers Festival 2024” (dal 10 al 13 luglio 2024), la serata dedicata dedicata ai gruppi folk (22 luglio 2024), la “Festa delle cantine” a Ruoni (27 luglio 2024), il gran galà “Danze nel vento” (28 luglio 2024).

Ma in programma ci sono anche la discoteca in piazza e la rassegna corale, il ballo liscio, tanta musica dal vivo, l’incontro con Neri Marcoré, presentazioni di libri, animazione per bambini, le feste dedicate alla Bandiera Blu, feste religiose e tanto altro ancora!

Calendario Eventi Luglio 2024 Santa Teresa Gallura:

Lunedì, 1 luglio 2024:

ore 10:00 – Spiaggia Rena Bianca – Festa dell’ Alzabandiera Blu 2024

Giovedì, 4 luglio 2024:

ore 21:30 – Piazza Vittorio Emanuele I – Serata di ballo liscio con il fisarmonicista Loi

Venerdì, 5 luglio 2024:

ore 19:30 – Piazza del Sapere – Ligghjendi: festival letterario della Gallura . Presentazione del libro: “La casa sbagliata” di Carlo Ferrucci

. Presentazione del libro: “La casa sbagliata” di Carlo Ferrucci ore 21:00 – Centro storico e piazza Vittorio Emanuele I – Carrasegare, carnevale sardo, con le maschere della tradizione sarda

Sabato 6 e domenica 7 luglio 2024:

ore 20:30 – Porto Pozzo – Festa patronale di San Tommaso con giochi, musica e degustazioni oltre alle funzioni religiose

Dal 10 al 13 luglio 2024:

Centro storico e piazza Vittorio Emanuele I – Gallura Buskers Festival 2024 (XIIma edizione): festival internazionale degli artisti di strada e del circo contemporaneo

Domenica, 14 luglio 2024:

ore 21:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Musica con i Pericolo Generico

Lunedì, 15 luglio 2024:

ore 21:30 – Cinema Arena Odeon – Ligghjendi, festival letterario della Gallura . Proiezione del film “Zamora” (a pagamento)

. Proiezione del film “Zamora” (a pagamento) al termine – Incontro con il regista e attore Neri Marcorè (gratuito)

Martedì, 16 luglio 2024:

ore 20:30 – Piazza della Libertà – Concerto di Dettori e Moretti con i Cordas et Cannas

Mercoledì, 17 luglio 2024:

ore 22:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Discoteca in piazza con musica anni ’80 e ’90 con Raym e Checco

Venerdì, 19 luglio 2024:

ore 21:30 – Piazza Vittorio Emanuele I – Concerto dei BBrothers, tribute band a Cesare Cremonini

Sabato, 20 luglio 2024:

ore 20:45 – Piazza Santa Lucia – Rassegna corale “Boci Illu Lentu”

Domenica, 21 luglio 2024:

dalle ore 19:30 alle 21:30 – Summer Vibes Fitness Fusion Workouts and Yoga (II edizione)

Lunedì, 22 luglio 2024:

ore 21:30 – Via Nazionale e piazza Vittorio Emanuele I – Serata folk con l’esibizione itinerante dei gruppi folkloristici

Martedì, 23 luglio 2024:

ore 22:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – 80 voglia di Novanta

Mercoledì, 24 luglio 2024:

ore 21:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Arrivano i pirati: spettacolo per bambini con giochi gonfiabili e animazione

Giovedì, 25 luglio 2024:

ore 10:00 – Spiaggia Rena Bianca – Bandiera Blu : al mare in sicurezza

: al mare in sicurezza ore 22:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Concerto dei Quinta Essenza

Venerdì, 26 luglio 2024:

ore 21:00 – Piazza Libertà – I monumenti icnontrano la lettura

Sabato, 27 luglio 2024:

ore 19:00 – Ruoni – Festa delle cantine: musica e degustazioni enogastronomiche

Domenica, 28 luglio 2024:

ore 21:30 – Piazza Vittorio Emanuele I – Galà Danze nel Vento (IV edizione): con danzatori di fama nazionale e internazionale (con posti a sedere a pagamento)

Lunedì 30 e martedì 31 luglio 2024:

Area della torre di Longonsardo e faro di capo Testa – Silent Sardinia Festival

Altri eventi a Santa Teresa Gallura:

Ma l’estate a Santa Teresa Gallura è fatta anche di mercatini serali, proiezioni cinematografiche, artisti di strada, libri e biblioteca, mostre, yoga, siti archeologici, laboratori per bambini, degustazioni e via dicendo. Di seguito tutti gli appuntamenti.

