La Sirenetta della Disney arriva in Sardegna, riprese nel nord dell’isola: la Sardegna viene scelta sempre più spesso quale set cinematografico per le riprese delle major di Hollywood, così dopo la serie TV di George Clooney girata a Olbia (e prodotta da Sky Atlantic e Paramount Television), adesso è un colosso come la Disney a scegliere la Gallura come luogo delle riprese di uno dei suoi titoli di maggior successo: “La sirenetta“.

Sirenetta Disney, i luoghi delle riprese in Sardegna:

Tre le location interessate dalle riprese e tutte nel nord della Sardegna: Aglientu, Castelsardo e Golfo Aranci. E non si tratta solo più di “si dice” dopo le anticipazioni del quotidiano “La Nuova Sardegna” infatti, arrivano le conferme de L’Unione Sarda, che ha scovato la pubblicazione, sul sito del Comune di Castelsardo, della delibera n.22 del 24 marzo 2020 intitolata “Programmazione iniziative di promozione turistica“, nella quale, al punto 4, si legge dell’autorizzazione alle riprese al film “Scallop”, richiesta (il 17 marzo scorso) dalla “Lotus Production“.

Vediamo le aree interessate dalle riprese secondo gli ultimi rumors:

Castelsardo : le zone scelte nel golfo dell’Asinara invece sono già ufficiali, dalla delibera del Comune infatti si scopre che le aree interessate dalle riprese saranno quelle delle località Area Spalti Manganella e Parco Lu Grannaddu , in pratica le zone sotto il Castello e la Cattedrale di Sant’Antonio Abate.

: le zone scelte nel golfo dell’Asinara invece sono già ufficiali, dalla delibera del Comune infatti si scopre che le aree interessate dalle riprese saranno quelle delle località e , in pratica le zone sotto il Castello e la Cattedrale di Sant’Antonio Abate. Golfo Aranci : in paese si sono già visti dei movimenti “sospetti” e i rumors si rincorrono, si parla di Cala Moresca e delle spiagge cittadine di Golfo Aranci , ne sapremo sicuramente di più in seguito. Ricordo che in quest’ultima località una sirenetta esce ogni giorno dalle acque e vi si trova un museo sommerso.

: in paese si sono già visti dei movimenti “sospetti” e i rumors si rincorrono, si parla di e delle , ne sapremo sicuramente di più in seguito. Ricordo che in quest’ultima località una sirenetta esce ogni giorno dalle acque e vi si trova un museo sommerso. Aglientu: la costa di Aglientu è celebre per le sue coste selvagge, le riprese saranno eseguite nelle spiagge di Rena Majore, Rena di Matteu e Monti Russu.

Riprese Sirenetta Disney, 350 persone di staff:

Un colpo importante non solo per il ritorno d’immagine, ma anche per le 350 persone dello staff che daranno un bel ristoro alle strutture ricettive della zona, in un momento in cui il turismo stenta ancora a decollare. Non solo Sardegna, altre scene verranno riprodotte negli studi di Cinecittà a Roma, mentre ulteriori riprese si svolgeranno in Inghilterra.

Una sirenetta afroamericana:

Per la cronaca l’attrice scelta per il ruolo della sirenetta è la bellissima Halle Bailey, artista 21enne che ha iniziato la sua carriera come cantante. Sì, la nuova sirenetta, la principessa mezza donna e mezza pesce sarà di colore, in omaggio al multiculturalismo e contro il razzismo, cosa che negli USA ha creato molto scalpore. Da notare che, specie dopo l’esplosione del movimento “Black Lives Matters“, questa al politicamente corretto è una tendenza ormai consolidata tra Hollywood e Netflix, basti pensare al “Lupin” nero.

Nel ruolo del Re Tritone troveremo invece il premio Oscar spagnolo Javier Bardem. A girare la pellicola sarà infine il regista Rob Marshall famoso per film come “Memorie di una geisha”, “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mondo”, “Into the woods” e “Il ritorno di Mary Poppins”.

Copyright: nella foto copertina il nuovo manifesto creato da BossLogic.