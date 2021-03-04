Tulipani in Sardegna 2025 a Turri apre tutti i giorni da sabato 2 marzo, tutte le info: apre anche quest’anno “Tulipani in Sardegna” il grande vivaio dedicato alla fioritura dei tulipani nella nostra isola, la data è quella di sabato 1 marzo 2025 , in pieno carnevale(scopri le sfilate di carnevale in Sardegna).

Un grande giardino fiorito di 7 ettari rinominato “Parco Beranu Froriu” ed entrato a far parte del circuito dei “Grandi Giardini Italiani“, dove potrete ammirare e raccogliere oltre 500.000 Tulipani, divisi in ben 70 qualità. E poi più di 450 varietà di fiori tra Rose, Ranuncoli, Narcisi, Iris, Peonie, Giacinti, Allium e Muscari.

L’appuntamento è a Turri, in Marmilla, non lontano da Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna (trovate le info su come arrivare a fine articolo).

Il parco si divide tra un’area espositiva e un’area dedicata alla raccolta dei fiori da parte del pubblico. All’interno del parco potrai comunque passeggiare liberamente e scattare tutte le fotografie e selfie che desideri. Grande attrazione, per i bambini e non solo, sono i graziosi alpaca, ospitati dal parco.

Numerosi spazi sono inoltre dedicati agli animali e cani in particolare, che possono accedere ma con guinzaglio e museruola.

Non solo tulipani e una marea di fiori. Ricordo che a Turri si possono visitare anche splendidi esemplari pluricentenari di olivo. che trovare già subito all’ingresso del paese:

Olivi secolari di Turri (foto nostra)

Punti ristoro e servizi:

Sono previsti dei punti ristoro e un servizio bar che partirà da sabato 8 marzo 2025.

Per il resto, si può mangiare nei ristoranti dislocati nel territorio, tra Turri e Barumini, ma è meglio prenotare prima. Nel parco è comunque presente una graziosa e ampia area pic nic.

Il parco dei tulipani dispone anche di bagni pubblici.

Giorni di apertura:

La data di apertura indicata è quella del 1 marzo 2025 , mentre la data di chiusura dipende da fattori climatici e dal numero di ingressi quotidiani. Il parco rimarrà comunque aperto tutti i giorni fino a giugno.

Orari di apertura:

Il parco dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00).

Costo biglietto d’ingresso:

Il ticket d’ingresso costa 10 euro da lunedì al venerdì e 12 euro nel weekend (sabato e domenica).

I bambini 4 agli 11 anni compiuti invece pagano 4 euro durante tutta la settimana.

Il biglietto di ingresso si può acquistare anche online presso il Boxoffice Sardegna.

Il ticket include la visita al parco e un vaso di fiori in omaggio.

Attenzione: i tulipani che cogliete nel parco si pagano a parte!

Conosci e coltiva i tuoi tulipani:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e informazioni, potete chiamare al numero di telefono: 347 885 3633.

Dove si trova Tulipani di Sardegna a Turri:

Tulipani di Sardegna ha luogo presso l’azienda vivaistica Hobbyflor di Turri:

Copyright: tutte le foto di questo articolo sono state prese dalla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

