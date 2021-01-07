Offerta Volotea su Cagliari e Olbia, scopri i voli per Italia, Francia e Praga a 9 euro: Volotea è la compagnia aerea low cost spagnola che collega città di piccole e medie dimensioni in Europa e che dalla scorsa primavera ha aperto anche una base all’aeroporto di Cagliari.

Non meraviglia quindi che tra i nuovi voli in offerta a 9 euro sulla Sardegna spicchino le rotte da Cagliari per Torino, Napoli, Palermo, Venezia, Verona, Praga e la Francia. Molti anche i voli in offerta dall’aeroporto di Olbia sempre a partire da 9 euro.

L’offerta è soggetta a disponibilità ed è valida solo per prenotazioni effettuate entro il 5 febbraio 2021 (incluso) per volare da oggi stesso al 31 maggio 2021. Il prezzo è da intendersi a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Trovate qui tutti i voli in promozione alla stessa tariffa in Italia.

Ma vediamo subito tutte le offerte a partire da 9 euro da e per la Sardegna. Ricordo che le tariffe mostrate sono per volo e che le tasse sono incluse. I biglietti a questi prezzi sono inoltre limitati, potrebbero quindi terminare in ogni momento.

Voli in offerta a 9 euro Cagliari:

Voli nazionali:

Cagliari · Genova (da aprile 2021),

(da aprile 2021), Cagliari · Napoli (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Cagliari · Palermo (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Cagliari · Torino (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Cagliari – Venezia (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Cagliari · Verona (da fine marzo 2021).

Genova – Cagliari (da aprile 2021),,

(da aprile 2021),, Napoli · Cagliari (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Palermo · Cagliari (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Torino · Cagliari (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Venezia · Cagliari (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Verona · Cagliari (da fine marzo 2021).

Voli internazionali:

Cagliari – Bordeaux , da aprile 2021

, da aprile 2021 Cagliari – Lione , da aprile 2021

, da aprile 2021 Cagliari – Nantes , da aprile 2021

, da aprile 2021 Cagliari – Tolosa , da aprile 2021

, da aprile 2021 Cagliari · Praga, da aprile 2021

Bordeaux · Cagliari , da aprile 2021

, da aprile 2021 Lione – Cagliari , da aprile 2021

, da aprile 2021 Tolosa – Cagliari, da aprile 2021

Voli in offerta a 9 euro da/per Olbia:

Voli Nazionali:

Bologna · Olbia (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Milano Bergamo · Olbia (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Napoli · Olbia (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Torino · Olbia (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Verona · Olbia (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Venezia · Olbia (da fine aprile 2021),

Olbia · Bologna (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Olbia · Milano Bergamo (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Olbia · Napoli (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Olbia · Venezia (da fine marzo 2021),

(da fine marzo 2021), Olbia · Verona (da fine marzo 2021),

Voli internazionali:

Nantes · Olbia , da aprile 2021

, da aprile 2021 Olbia · Nantes , da aprile 2021

, da aprile 2021 Olbia · Strasburgo, da aprile 2021

Cambio volo e data gratuiti:

Poi certo il periodo è difficile, pensare di organizzare un viaggio in questo momento può sembrare fin troppo ottimistico, ma ricordiamo che puoi cambiare il tuo volo fino a 7 giorni prima di volare senza alcun costo aggiuntivo, le modifiche sono illimitate per tutte le prenotazioni effettuate fino al 28 febbraio 2021 (incluso) per volare prima del 30 settembre 2021.

Attenzione però, anche se il cambio volo è gratuito, dovrai pagare l’eventuale differenza di tariffa che dovesse risultare tra quanto pagato al momento della prenotazione del volo e il prezzo vigente al momento di effettuare la modifica.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per maggiori info su orari dei voli, tariffe, bagagli e rimodulazione dei biglietti già prenotati, vi consigliamo di visitare il sito di ufficiale di Volotea, l’unico a fare davvero fede.