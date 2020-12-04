Miracolo di Natale 2022 in 22 paesi della Sardegna, ecco cosa e come donare: la solidarietà è più forte di tutto, anche delle pandemie e del caro bollette. E così i paesi e le comunità che partecipano crescono ancora, passando dalle 21 dello scorso anno alle 22 della 26ma edizione, quella del 2022. L’appuntamento con il “Miracolo di Natale 2022” è per venerdì 16 dicembre 2022 !

L’evento principale, quello di Cagliari, torna dopo due anni di assenza nel luogo simbolo dove tutto è partito per diventare grande, anzi gigante, come il cuore dei sardi. Il Miracolo di Natale, infatti, torna sullo storico palcoscenico della scalinata di Bonaria.

In caso di maltempo invece, sempre possibile visto che siamo quasi in inverno, i pacchi dovranno essere portati presso il Centro Diocesano della Caritas, in via Po 61 a Cagliari, dalle ore dalle 09:00 alle 21:00.

Cosa si può donare:

Generi alimentari a lunga conservazione (ad esempio pasta, biscotti, zucchero, panettoni, scatolame)

(ad esempio pasta, biscotti, zucchero, panettoni, scatolame) Articoli per bambini (come omogeneizzati e pannolini)

(come omogeneizzati e pannolini) Giocattoli NON usati.

Giorni e orari del Miracolo di Natale:

Venerdì, 16 dicembre 2022:

La manifestazione si svolgerà il 16 dicembre 2022, dalle ore 9:00 del mattino alle ore 21:00 della sera, non solo a Cagliari.

Pre-raccolta alimentare:

Nei giorni 3, 4, 10 e 11 dicembre 2022 i volontari allestiranno punti raccolta all’interno dei punti vendita Despar-Gieffe.

Dove si svolgerà il Miracolo di Natale:

Per maggiori info controllate le pagine Facebook e/o i siti web dei Comuni elencati qui sotto.

Alghero, Bosa, Burcei, Cagliari , Carbonia, Decimomannu, Domusnovas, Elmas Guasila, Iglesias, Maracalagonis Monserrato, Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sassari, Selargius, Sestu, Suelli Villacidro, Villamassargia, Villaputzu.

Per maggiori dettagli rivolgetevi alle organizzazioni e ai referenti locali (di solito Comuni e parrocchie).

E’ importante che almeno per Natale tutti si sentano inclusi e possano vivere dei momenti di serenità, l’appello a chi può è di aprire cuore e portafoglio e donare quanto nelle sue possibilità.

Dove si trova il centro diocesano della Caritas a Cagliari:

