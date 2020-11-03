Pioggia di premi per il Delphina hotels & resorts all’edizione 2021 dei World Travel Awards, che possiamo definire gli “Oscar del turismo“: non solo il premio come Migliore gruppo alberghiero italiano (il premio è internazionale, la dizione ufficiale è in inglese: “Italy’s Leading Hotel Group 2021“) infatti, non solo il Resort Valle dell’Erica che si conferma miglior green resort d’Europa e d’Italia, ma anche il Resort & SPA Le Dune di Badesi viene eletto miglior beach resort d’Italia.

In entrambi i casi si tratta di una conferma importante, viene infatti bissato il successo dello scorso anno, dando continuità al concetto di eccellenza nell’accoglienza turistica. Anzi nel caso del Resort valle dell’Erica, la conferma è addirittura per il terzo anno consecutivo.

Un grande successo quindi per la catena alberghiera da 25 anni protagonista dell’ospitalità a 4 e 5 stelle nel Nord Sardegna, con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle Superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutto immerso in verdi giardini mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi.

La catena, di proprietà e gestita da due famiglie sarde, dal 2018 l’azienda è entrata nella “Lounge” di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana e del London Stock Exchange per le imprese ad alto potenziale. Così Elena Muntoni, brand manager Delphina:

Vincere questo premio è più di un semplice riconoscimento. E’ la conferma dell’impegno e della passione di questa famiglia da oltre un quarto di secolo e rafforzano ancora di più l’orientamento delle nostre azioni future. Ringraziamo di cuore tutti i nostri sostenitori che con entusiasmo ci hanno premiato per le nostre azioni.

Resort Valle dell’Erica è “Europe’s Leading Green Resort”:

Ovvero miglior green resort d’Europa, a cui si aggiunge la vittoria a livello nazionale come “Italy’s Leading Green Resort”. Immerso in 28 ettari di parco in territorio di Santa Teresa Gallura, tra arbusti ed essenze mediterranee, davanti a 1400 metri di costa incontaminata e spiagge da sogno di sabbia bianca, si affaccia sugli Arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica.

Resort & SPA Le Dune di Badesi come “Italy’s Leading Beach Resort 2021”:

Ovvero miglior beach resort d’Italia. Immerso in un parco di 280 mila metri quadrati tra dune di sabbia, ginepri e profumata macchia mediterranea di Badesi, questo paradiso delle famiglie è una vera oasi naturale con 5 hotel, 10 ristoranti, un’elegante SPA, numerose attività gratuite per il tempo libero e servizi per praticare sport acquatici.

Anima green, il futuro del turismo è sostenibile:

L’impegno è certificato da due marchi di qualità, creati e registrati da Delphina stessa:

: Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana, ed una delle prime al mondo, ad utilizzare in tutti gli hotel, e nella sede centrale energia al 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di Co2 ogni anno. L’azien Genuine Local Food Oriented®: L’azienda è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Per questo più del 70 per cento dei fornitori è nel raggio di 150 chilometri o sull’isola, con l’obiettivo di raggiungere l’80 per cento entro la fine del 2021.

