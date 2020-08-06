AGGIORNAMENTO – SPIAGGIA RIAPERTA: è stato revocato a tempo di record il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare “Cuile Ezi Mannu“, le analisi effettuate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpas) hanno infatti evidenziato il rientro dei parametri per l’escherichia coli e per gli enterococchi intestinali.

Divieto temporaneo di balneazione a Ezzi Mannu:

Divieto temporaneo di balneazione a Ezzi Mannu, Stintino: dopo le analisi svolte dall’ ARPAS (Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Sardegna), in base alle quali un tratto di mare del territorio di Stintino denominato Ezzi Mannu è risultato inquinato, il Sindaco, preso atto della potenziale esistenza di pericoli per la salute pubblica, ha deciso di istituire un divieto temporaneo di balneazione con apposita ordinanza.

E ciò a dimostrazione di come i controlli in Sardegna si facciano e pure con attenzione, per la salvaguardia della salute di tutti.

Escherichia Coli oltre i limiti a Ezzi Mannu:

Il campionamento dell’ARPAS infatti, prelevato in il 3 agosto 2020, presso la stazione di monitoraggio codice B106SS – denominata: “Cuile Ezi Mannu” – ha evidenziato alcuni parametri fuori norma, in particolare l’Escherichia Coli: 659 n°/100ml (valori limite 500).

Divieto temporaneo balneazione:

Il divieto temporaneo di balneazione per una lunghezza di 2067 metri nel tratto denominato “Cuile Ezi Mannu”, è rimasto in vigore fino al ripristino delle condizioni di normalità, attestato poco dopo, il 7 agosto 2020. Queste le coordinate geografiche della zona dove vigeva il divieto di balneazione:

Inizio tratto : Coord. Est: 1’ 439’ 135 – Coord. Nord: 4’ 524’ 313

: Coord. Est: 1’ 439’ 135 – Coord. Nord: 4’ 524’ 313 Fine tratto: Coord. Est: 1’ 437’ 777 – Coord. Nord: 4’ 525’ 863

La spiaggia di Ezzi Mannu si trova a sud di Stintino, a grande distanza da La Pelosa.