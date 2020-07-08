Vola dalla Sardegna a partire da 9 euro con Volotea, prenotazioni entro dopodomani: continua il nostro osservatorio dei prezzi delle principali compagnie low cost da e per la Sardegna, oggi torniamo a occuparci della nuova promo di Volotea, la compagnia aerea spagnola low cost che collega fra loro città di piccole e medie dimensioni con le capitali europee, ha infatti appena attivato una nuova offerta con tariffe a partire da 9 euro ovviamente anche dalla Sardegna!

A questo proposito ricordo che Volotea serve tutti e 3 gli aeroporti sardi:

Olbia (Nord Est Sardegna )

(Nord Est ) Cagliari Elmas (Sud Sardegna )

(Sud ) Alghero Fertilia (Nord Ovest Sardegna )

Bene, le nuove tariffe offerte a partire da 9 euro, sono valide per viaggi di sola andata dal 23 giugno 2021 ad 31 ottobre 2021, ma bisogna prenotare entro il 25 giugno 2021. La tariffa indicata è a tratta, con tasse e costi non opzionali inclusi

Attenzione però, perché i biglietti disponibili a questi prezzi sono limitati. Tenete presente inoltre che più si avanza nel cuore della stagione estiva più sarà difficile trovare tariffe basse per i periodi di vacanza più gettonati.

Offerte Volotea a 9 euro da Olbia:

Olbia · Bologna , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Olbia · Milano Bergamo , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Olbia – Bari , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Olbia – Palermo , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Olbia · Torino , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Olbia – Trieste , da 9 euro (solo andata)

da 9 euro (solo andata) Olbia · Venezia , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Olbia · Verona , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Genova – Olbia, da 9 euro (solo andata)

Offerte Volotea a 9 euro da Cagliari:

Cagliari · Torino , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Cagliari · Venezia , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Cagliari · Praga, da 19 euro (solo andata)

Offerte Volotea a 9 euro da Alghero:

Alghero · Napoli , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Alghero · Venezia, da 9 euro (solo andata)

Offerte Volotea a 9 euro per la Sardegna:

Anche stavolta la gran parte dei voli in offerta a 9 euro partono dalla Sardegna, ma – se siete turisti che stanno pianificando le prossime vacanze nella nostra isola – , controllate pure le offerte per la Sardegna, potreste spuntare un ottimo prezzo anche per il volo di ritorno.

Copertura anti Covid-19 e modifiche illimitate alla tua prenotazione:

Volotea ci ricorda anche è possibile cambiare il proprio volo fino a 7 giorni prima della partenza senza alcun costo aggiuntivo, fatta eccezione per la differenza di tariffa che potrebbe esistere tra la prenotazione del volo e il momento di effettuare la modifica. Il cambio volo gratuito è possibile solo per le prenotazioni effettuate fino al 31 luglio 2021 (incluso) per volare prima del 31 Ottobre 2021.

Da notare come questa possibilità sia indipendente dal servizio Flex di Volotea che, se aggiunto alla tua prenotazione, oltre a consentirti cambi illimitati, ti permette anche di trasformare la tua prenotazioni in credito che potrai usare in seguito. Ma soprattutto, fattore molto più importante, con Flex puoi modificare il tuo volo fino a 4 ore prima della partenza (sì, 4 ore contro i 7 giorni della tariffa tradizionale).

Quanto alla Copertura COVID-19 al 100% gratuita, essa prevede il rimborso completo del biglietto in caso di risultato positivo a un test PCR per COVID-19 fino a 14 giorni prima del volo. Se invece risulti positivo al test quando sei già a destinazione, puoi ricevere un rimborso sul volo di ritorno.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per maggiori informazioni su date, orari e tariffe, ma anche per sapere quali sono tutte le condizioni dell’offerta, la policy sui bagagli, i lregolamento pe ril cambio data e per prenotare, andate sul sito ufficiale di Volotea.

Copyright: foto copertina dal sito ufficiale di Volotea.