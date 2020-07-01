Pazza Offerta MegaVolotea: Voli a 1 euro da/per la Sardegna, prenotazioni entro oggi!
Pazza Offerta MegaVolotea: sono solo 5 mila i biglietti messi in vendita a solo 1 euro da Volotea per i membri del suo club MegaVolotea, con tante rotte interessate dalla promozione anche da e per la Sardegna, dove la compagnia iberica serve tutti gli aeroporti esistenti: tutto l’anno su Cagliari (dove ha anche una base) e Olbia. Su Alghero invece opera solo in estate.
La tariffa di 1 euro si intende a tratta e include tasse e costi non opzionali. Inoltre, come già spiegato, il numero di posti a questo prezzo è limitato e soggetto a disponibilità, quindi meglio prenotare subito.
La tariffa a 1 euro inoltre è valida solo per prenotazioni effettuate entro OGGI – 21 ottobre 2020 (incluso) – per volare da subito fino all’11 gennaio 2020.
Offerte Volotea a 1 euro Olbia:
Rotte domestiche:
- Olbia · Torino 1,00 euro
- Olbia · Verona 1,00 euro
- Milano Bergamo · Olbia 1,00 euro
- Napoli · Olbia 1,00 euro
- Torino · Olbia 1,00 euro
- Verona · Olbia 1,00 euro
- Bologna · Olbia 17,00 euro
- Olbia · Bologna 17,00 euro
Offerte Volotea a 1 euro Cagliari:
Rotte nazionali:
- Cagliari · Genova 1,00 euro
- Cagliari · Napoli 1,00 euro
- Cagliari · Venezia 1,00 euro
- Napoli · Cagliari 1,00 euro
- Cagliari · Torino 17,00 euro
- Cagliari · Verona 17,00 euro
- Genova · Cagliari 17,00 euro
- Palermo · Cagliari 17,00 euro
- Torino · Cagliari 17,00 euro
- Verona · Cagliari 17,00 euro
Offerte Volotea a 1 euro Alghero:
Stavolta, purtroppo, non ci sono offerte a 1 euro su Alghero.
Cosa è Megavolotea?
Megavolotea è il club pensato soprattutto a chi ama viaggiare e ai “frequent flyer” di Volotea, con 49,99 euro all’anno si ha infatti diritto a tutta una serie di vantaggi:
