Pazza Offerta MegaVolotea: sono solo 5 mila i biglietti messi in vendita a solo 1 euro da Volotea per i membri del suo club MegaVolotea, con tante rotte interessate dalla promozione anche da e per la Sardegna, dove la compagnia iberica serve tutti gli aeroporti esistenti: tutto l’anno su Cagliari (dove ha anche una base) e Olbia. Su Alghero invece opera solo in estate.

La tariffa di 1 euro si intende a tratta e include tasse e costi non opzionali. Inoltre, come già spiegato, il numero di posti a questo prezzo è limitato e soggetto a disponibilità, quindi meglio prenotare subito.

La tariffa a 1 euro inoltre è valida solo per prenotazioni effettuate entro OGGI – 21 ottobre 2020 (incluso) – per volare da subito fino all’11 gennaio 2020.

Offerte Volotea a 1 euro Olbia:

Rotte domestiche:

Olbia · Torino 1,00 euro

1,00 euro Olbia · Verona 1,00 euro

1,00 euro Milano Bergamo · Olbia 1,00 euro

· Olbia 1,00 euro Napoli · Olbia 1,00 euro

· Olbia 1,00 euro Torino · Olbia 1,00 euro

· Olbia 1,00 euro Verona · Olbia 1,00 euro

Bologna · Olbia 17,00 euro

· Olbia 17,00 euro Olbia · Bologna 17,00 euro

Offerte Volotea a 1 euro Cagliari:

Rotte nazionali:

Cagliari · Genova 1,00 euro

1,00 euro Cagliari · Napoli 1,00 euro

1,00 euro Cagliari · Venezia 1,00 euro

1,00 euro Napoli · Cagliari 1,00 euro

Cagliari · Torino 17,00 euro

17,00 euro Cagliari · Verona 17,00 euro

17,00 euro Genova · Cagliari 17,00 euro

· Cagliari 17,00 euro Palermo · Cagliari 17,00 euro

· Cagliari 17,00 euro Torino · Cagliari 17,00 euro

· Cagliari 17,00 euro Verona · Cagliari 17,00 euro

Offerte Volotea a 1 euro Alghero:

Stavolta, purtroppo, non ci sono offerte a 1 euro su Alghero.

Cosa è Megavolotea?

Megavolotea è il club pensato soprattutto a chi ama viaggiare e ai “frequent flyer” di Volotea, con 49,99 euro all’anno si ha infatti diritto a tutta una serie di vantaggi:

