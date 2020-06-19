Spiagge Villasimius, ecco il costo dei parcheggi nell’estate 2021: ormai da diversi anni i parcheggi disponibili presso le spiagge più belle della Sardegna sono in larga parte a pagamento, specie quelli più prossimi all’arenile. Oggi indaghiamo quali sono le tariffe per i parcheggi a Villasimius, nel sud est della Sardegna, dopo aver già dedicato uno speciale alle 3 spiagge a numero chiuso di Punta Molentis, Porto Sa Ruxi e Riu Trottu.

Ma quanto si paga per parcheggiare nelle altre bellissime spiagge del territorio come Simius, Timi Ama, Porto Giunco o Campulongu? La tariffa è la medesima da per tutte queste spiagge e, per chi starà a lungo, è possibile anche fare un abbonamento!

E allora ecco tutte le tariffe valide dal 1 giugno al 17 ottobre 2021:

Tariffe e orari parcheggi spiagge Villasimius:

Località e spiagge di Simius (Viale delle Palme), Piccola Oasi, Su Stangioni (Tanka), Timi Ama, Campulongu (aree site in Via delle Tamerici e in Via delle Querce) e Porto Giunco:

Tariffa unica (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, non c’è la mezza giornata): 7,50 euro per camper, autocaravan e assimilati 5 euro per gli autoveicoli 2,50 euro per le moto

(dalle ore 8:00 alle ore 20:00, non c’è la mezza giornata):

Porto Sa Ruxi, Punta Molentis e Riu Trottu:

Tariffa unica (dalle ore 8:00 alle ore 20:00): 15 euro per camper, autocaravan e assimilati 10 euro per gli autoveicoli (che diventano 6 euro dopo le ore 16:00) 5 per le moto (non c’è la mezza giornata) 1 euro: ticket d’ingresso per passeggero (gratis i bambini di età inferiore ai sei anni) 3 euro per persona che accede a piedi o in bicicletta (gratis i bambini di età inferiore ai sei anni)

(dalle ore 8:00 alle ore 20:00):

Abbonamenti estivi per i parcheggi delle spiagge di Villasimius:

Vi ricordo che, se siete residenti a Villasimius o siete turisti che staranno a lungo nella bella località del sud est della Sardegna, potete anche acquistare un abbonamento.

Residenti e proprietari di immobili siti nel Comune di Villasimius:

Abbonamento Stagionale: 30 euro (con l’aggiunta di 10 euro per ogni targa aggiuntiva fino a un max di tre targhe per abbonamento)

Non residenti con regolare contratto di lavoro presso attività commerciarli insistenti nelle zone costiere e proprietari delle stesse:

Mese solare come da calendario (e non 30 giorni a partire dalla data della richiesta) escluso giugno: 30 euro (giugno settembre); 15 euro (dal 1° al 17 ottobre 2021).

(e non 30 giorni a partire dalla data della richiesta) escluso giugno: Stagionale: 100 euro.

Anche in questo caso 10 euro per ogni targa aggiuntiva fino a un massimo di tre targhe per abbonamento.

Ospiti strutture ricettive del Comune di Villasimius per i quali è richiesta la tassa di soggiorno:

Settimanale : 18 euro;

: 18 euro; Mensile (mese solare come a calendario e non 30 giorni a partire dalla data della richiesta): 78 euro;

(mese solare come a calendario e non 30 giorni a partire dalla data della richiesta): 78 euro; Stagionale: 250 euro.

Abbonati degli stabilimenti balneari:

Settimanale : 25 euro;

: 25 euro; Mensile (mese solare come a calendario e non 30 giorni a partire dalla data della richiesta): 80 euro;

(mese solare come a calendario e non 30 giorni a partire dalla data della richiesta): 80 euro; Stagionale: 250 euro.

ATTENZIONE: Non potranno essere rilasciati abbonamenti per le zone costiere di Porto Sa Ruxi e Punta Molentis.

Ticket parcheggio nel centro di Villasimius:

Se invece volete mangiare un gelato in centro o cenare alla sera eccovi le tariffe:

Via Umberto I – Via Marconi – Via Vitt. Emanuele – Via Pellico – Via del Mare:

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00: 1 euro (prima ora), 2 euro (ore successiva alla prima)

Dalle ore 17,00 alle ore 19,00: 1 euro (prima ora), 2 euro (ore successiva alla prima)

Rokkaria – Piazza Cap. Gatta – Via Mazzini – Ex Esmas:

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00: 1 euro (prima ora), 2 euro (ore successiva alla prima)

Dalle ore 17,00 alle ore 22,00: 1 euro (prima ora), 2 euro (ore successiva alla prima)

Copyright: la spiaggia del Giunco e Timiama a Villasimius, foto rilasciata nel pubblico dominio da Stephanie Albert.

