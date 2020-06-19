Spiagge Villasimius, costo parcheggi estate 2021!
Spiagge Villasimius, ecco il costo dei parcheggi nell’estate 2021: ormai da diversi anni i parcheggi disponibili presso le spiagge più belle della Sardegna sono in larga parte a pagamento, specie quelli più prossimi all’arenile. Oggi indaghiamo quali sono le tariffe per i parcheggi a Villasimius, nel sud est della Sardegna, dopo aver già dedicato uno speciale alle 3 spiagge a numero chiuso di Punta Molentis, Porto Sa Ruxi e Riu Trottu.
Ma quanto si paga per parcheggiare nelle altre bellissime spiagge del territorio come Simius, Timi Ama, Porto Giunco o Campulongu? La tariffa è la medesima da per tutte queste spiagge e, per chi starà a lungo, è possibile anche fare un abbonamento!
E allora ecco tutte le tariffe valide dal 1 giugno al 17 ottobre 2021:
Tariffe e orari parcheggi spiagge Villasimius:
Località e spiagge di Simius (Viale delle Palme), Piccola Oasi, Su Stangioni (Tanka), Timi Ama, Campulongu (aree site in Via delle Tamerici e in Via delle Querce) e Porto Giunco:
- Tariffa unica (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, non c’è la mezza giornata):
- 7,50 euro per camper, autocaravan e assimilati
- 5 euro per gli autoveicoli
- 2,50 euro per le moto
Porto Sa Ruxi, Punta Molentis e Riu Trottu:
- Tariffa unica (dalle ore 8:00 alle ore 20:00):
- 15 euro per camper, autocaravan e assimilati
- 10 euro per gli autoveicoli (che diventano 6 euro dopo le ore 16:00)
- 5 per le moto (non c’è la mezza giornata)
- 1 euro: ticket d’ingresso per passeggero (gratis i bambini di età inferiore ai sei anni)
- 3 euro per persona che accede a piedi o in bicicletta (gratis i bambini di età inferiore ai sei anni)
LEGGI ADESSO –> Regole di sicurezza in spiaggia a Villasimius al tempo del Covid!
Abbonamenti estivi per i parcheggi delle spiagge di Villasimius:
Vi ricordo che, se siete residenti a Villasimius o siete turisti che staranno a lungo nella bella località del sud est della Sardegna, potete anche acquistare un abbonamento.
Residenti e proprietari di immobili siti nel Comune di Villasimius:
- Abbonamento Stagionale: 30 euro (con l’aggiunta di 10 euro per ogni targa aggiuntiva fino a un max di tre targhe per abbonamento)
Non residenti con regolare contratto di lavoro presso attività commerciarli insistenti nelle zone costiere e proprietari delle stesse:
- Mese solare come da calendario (e non 30 giorni a partire dalla data della richiesta) escluso giugno:
- 30 euro (giugno settembre);
- 15 euro (dal 1° al 17 ottobre 2021).
- Stagionale: 100 euro.
Anche in questo caso 10 euro per ogni targa aggiuntiva fino a un massimo di tre targhe per abbonamento.
Ospiti strutture ricettive del Comune di Villasimius per i quali è richiesta la tassa di soggiorno:
- Settimanale: 18 euro;
- Mensile (mese solare come a calendario e non 30 giorni a partire dalla data della richiesta): 78 euro;
- Stagionale: 250 euro.
Abbonati degli stabilimenti balneari:
- Settimanale: 25 euro;
- Mensile (mese solare come a calendario e non 30 giorni a partire dalla data della richiesta): 80 euro;
- Stagionale: 250 euro.
ATTENZIONE: Non potranno essere rilasciati abbonamenti per le zone costiere di Porto Sa Ruxi e Punta Molentis.
Ticket parcheggio nel centro di Villasimius:
Se invece volete mangiare un gelato in centro o cenare alla sera eccovi le tariffe:
Via Umberto I – Via Marconi – Via Vitt. Emanuele – Via Pellico – Via del Mare:
- Dalle ore 9,00 alle ore 13,00: 1 euro (prima ora), 2 euro (ore successiva alla prima)
- Dalle ore 17,00 alle ore 19,00: 1 euro (prima ora), 2 euro (ore successiva alla prima)
Rokkaria – Piazza Cap. Gatta – Via Mazzini – Ex Esmas:
- Dalle ore 9,00 alle ore 13,00: 1 euro (prima ora), 2 euro (ore successiva alla prima)
- Dalle ore 17,00 alle ore 22,00: 1 euro (prima ora), 2 euro (ore successiva alla prima)
Hotel, Case Vacanza e B&B a Villasimius:
Se state cercando un’occasione per una vacanza a Villasimius:
Buona vacanza a Villasimius!
Copyright: la spiaggia del Giunco e Timiama a Villasimius, foto rilasciata nel pubblico dominio da Stephanie Albert.
RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.