Festa del Gusto a Capoterra dal 22 al 25 luglio 2021: la frazione di Su Loi a Capoterra è famosa per la sosta della processione di Sant’Efisio presso la chiesetta a lui intitolata, da giovedì 22 luglio 2021 però, così come lo scorso anno, diventerà anche il simbolo della ripresa delle sagre e degli eventi in Sardegna.

Dal 22 al 25 luglio 2021 è infatti prevista la quinta tappa della sesta edizione “Festa del Gusto Internazionale“, che come ogni anno sta andando in tour nelle piazze più importanti di tutta la Sardegna, portando il suo carico di allegria e serenità, oltre al miglior street food sardo, nazionale e mondiale.

L’appuntamento è, ogni sera, a partire dalle ore 18,00. Preparatevi a respirare un’atmosfera composta al 99% da fumo di griglia e profumo di arrosto!

La festa internazionale dello street food:

Grande protagonista è infatti lo street food sardo, italiano e internazionale con tanti stand che cucineranno a vista i migliori piatti e le migliori prelibatezze dei territori d’origine. Volete qualche esempio?

l’immancabile maialetto sardo a fare gli onori di casa,

i maxi burger da 259 gr cotti a bassa temperatura e il BBQ dell’hamburgeria USA,

i 26 metri quadri di arrostita argentina con tanto Asado e non solo,

la Picanha e il cibo brasiliano

i primi piatti e la focacceria della tradizione ligure,

la panzerotteria pugliese,

la piadineria romagnola,

gli arancini e i cannoli tipici siciliani

gli arrosticini di pecora abruzzesi dop,

l’imperdibile brebei burger!

Da non perdere i fiumi di birra artigianale con la sfida tra le 30 spillatrici del birra bus e le offerte dei birrifici sardi!

Programma Festa del gusto in Tour:

Giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 luglio 2021:

Dove è su Loi? Si trova sul lungomare di Capoterra , lungo la SS195 per Pula, subito dopo Frutti D’Oro, di fronte alla rotonda di Su Spantu, lato mare, dove si trova la chiesetta di Sant’Efisio (mappa navigabile con “Google maps” a fine articolo);

E' disponibile un ampio parcheggio gratuito;

Tutti i giorni dalle ore 18,00 alla mezzanotte.

Tutti i giorni dalle ore 18,00 alla mezzanotte. Quanto si paga? L’ingresso all’area della manifestazione è gratuito, si pagano solo le consumazioni, con cibo caldo, arrosti, inoltre birrifici, dolci e patatine. Non c’è un menù fisso, ma ognuno sceglie in quali stand mangiare e cosa comprare tra le diverse proposte, ce ne sono per tutti i gusti e tutte le tasche.

No, non occorre prenotare.

No, non occorre prenotare. Serve il Green pass? No, il green pass per sagre ed eventi sarà richiesto solo dal 6 agosto 2021

No, il sarà richiesto solo dal 6 agosto 2021 Ci sono posti a sedere? Assolutamente sì, con il giusto distanziamento e la sanificazione dei tavoli.

La chiesetta di Su Loi, nella vasta area attorno si svolgerà la festa del gusto!

Rispetto regole anti Covid:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per chi volesse partecipare come espositore o per info generali:

Infoline Festa del Gusto:

070680722 (Orari d’ufficio)

3924188415 ( WhatsApp)

ass.invitas@gmail.com

Dove si trova Su Loi:

Su Loi si trova di fronte a Su Spantu, in territorio di Capoterra, ma a pochi metri dal mare, lungo la litoranea che da Cagliari conduce a Pula. Ecco il punto esatto:

