Buona Pasqua 2021 Sardegna: anche quest’anno vivremo una Pasqua diversa, senza s’Incontru, senza i lauti pranzi con amici e parenti (si può fare visita in massimo 2 persone, una sola volta al giorno), senza i pomeriggi passati ad organizzare la Pasquetta. Per fortuna la tecnologia ci viene incontro permettendoci chiamate di gruppo per abbattere le distanze con le persone cui vogliamo bene e che vogliamo continuare a sentire vicine.

D’altronde, in un momento come questo, è ancora una volta necessario essere responsabili, anche perché oramai abbiamo capito che questo virus non andrà via così facilmente e dovremo organizzarci per conviverci. Il mio pensiero va in questo momento a tutti coloro che hanno perso un loro caro a causa del Covid e mando loro un abbraccio forte.

E allora in questo momento così delicato, in attesa che avanzino le vaccinazioni e si possa riprendere il prima possibile una vita con una parvenza di normalità, voglio esprimere il mio augurio di una serena Pasqua a tutti voi, nella speranza che tutto finisca il prima possibile e si possa finalmente rinascere anche noi.

Buon Pasqua e – come si usa dire – a si biri cun saludi!

Daniele

Copyright: nella foto copertina di alecani (il profilo Flickr ci risulta essere stato, nel frattempo, rimosso) (cc), s’incontru a Cagliari in una foto di repertorio.