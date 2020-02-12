Carnevale 2025 a Villa San Pietro, Pula, Domus De Maria, Capoterra, Sarroch. Ecco il programma con date e orari delle sfilate: quando più paesi e pro loco si uniscono assieme per creare qualcosa di più bello, più grande e meglio organizzato hanno sempre il nostro supporto.

E così anche quest’anno Pula, Sarroch e Villa San Pietro daranno vita al “Carnevale intercomunale“, con sfilate in tutte e tre le località della costa sud occidentale della Sardegna. Ma c’è un’importante novità, quest’anno entrano altre due località: Capoterra e Domus de Maria. Diventano quindi ben 5 le sfilate, distribuite tra 15 febbraio al 2 marzo 2025.

Programma Carnevale 2025 a Pula, Sarroch e Villa San Pietro:

Sabato, 15 febbraio 2025 – Sarroch :

dalle ore 15:00 – Piazza Mercato, lungo via del mare – Sfilata di carnevale a Sarroch

ore 15:30 – Partenza sfilata

a seguire: Intrattenimento per grandi e piccini , a cura di Iknos party Zeppolata



Domenica, 16 febbraio 2025 – Capoterra :

in aggiornamento

Domenica, 23 febbraio 2025 – Domus de Maria :

ore 15:30 circa – Piazza Is Argiolas – R aduno e partenza della sfilata di carnevale a Domus de Maria

dopo la sfilata – Golosa zeppolata organizzata dal CIF!

organizzata dal CIF! a seguire – Serata all’insegna del divertimento con musica per tutti con il Dj CAP, a cura dell’Amministrazione Comunal

Sabato, 1 marzo 2025 – Villa San Pietro :

in aggiornamento

Domenica, 2 marzo 2025 – Pula (la finale!):

ore 15:00 – Via Sant’Efisio – Raduno gruppi in maschera

ore 15:30 – Via Sant’Efisio – Partenza della filata

ore 17:30 – Piazza del Popolo – Arrivo sfilata

ore 18:00 – Piazza del Popolo – Mr. Fantasy e zeppolata

Premi alle maschere migliori:

Ci saranno premi per le migliori maschere e i migliori gruppi in maschera iscritti, il montepremi è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno:

Miglior carro allegorico : 1° premio: 2000 euro 2° premio: 1500 euro 3° premio: 500 euro

: Miglior gruppo a piedi: 500 euro

Per poter vince occorre partecipare ad almeno 3 sfilate più la finale. Trovate qui il modulo di adesione e il regolamento della sfilata.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli, rivolgetevi alle singole pro loco e ai canali social dei Comuni di ogni singolo paese partecipante. Oppure contattate la Dream Walk Sound Roberto Mulliri al numero 338 146 3220.

Domus de Maria, Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Capoterra, ecco come arrivare:

Da Domus de Maria a Capoterra, sono 5 i comuni che si trovano lungo la costa sud occidentale della Sardegna, nel golfo di Cagliari, che hanno deciso di unire le forze per organizzare un calendario di ben 5 sfilate di Carnevale in 10 giorni. Nella mappa qui sotto, con um rapido colpo d’occhio, vedete tutto il territorio interessato.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare le pagine Facebook del Comune di Pula, del Comune di Sarroch e della Pro loco di Villa San Pietro.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: