Carnevale Decimomannu 2023: Ecco il programma della sfilata di domenica 12 febbraio 2023!
Carnevale Decimomannu 2023, programma, orari e maschere partecipanti alla sfilata: parlo spesso degli eventi di Decimomannu, a partire dall’immancabile festa di Santa Greca che si svolge in autunno. In questo articolo vi raccontiamo il programma del “Carnevale Decimese“, che si svolgerà a Decimomannu nel pomeriggio di domenica 12 febbraio 2023, con il raduno delle maschere tradizionali che parteciperanno alla sfilata, con inizio previsto per le ore 15:00.
Si tratta di un carnevale più giovane e forse meno famoso di altri, ma che sta trovando continuità negli anni e sta crescendo pian piano, tanto che gli organizzatori – Pro loco e Comune di Decimomannu – si prefiggono di portare ogni anno almeno 5 gruppi di maschere della tradizione sarda.
Ma non solo, sfileranno infatti anche i gruppi in maschera e i carri allegorici locali, insomma siamo tutti invitati.
Programma Carnevale Decimomannu 2023:
Domenica, 12 febbraio 2023:
- ore 15:00 – Centro culturale, in piazza De Gasperi – Raduno e partenza della gran sfilata delle maschere. Percorso: Piazza De Gasperi, via San Giacomo, via Sanzio, via Is Bagantinus, via Cagliari, corso Umberto, via Nazionale, via Dritta, polo fieristico. Partecipano i seguenti gruppi:
- Mamutzones di Samugheo;
- Mascara a Gattu e Maimones di Sarule;
- Tumbarinos di Gavoi;
- Is Sarestes e s’urtzu di Sorgono;
- Is scruzzonis di Siurgus Donigala;
- I ragazzi della bandSeuinstreet;
- E tante associazioni e gruppi locali.
Arrivo sfilata presso il polo fieristico di Santa Greca, con animazione finale dei gruppi e zeppolata per tutti!
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori info, iscrizioni e regolamento contattate la pro loco di Decimomannu a.t.prolocodecimomannu@gmail.com. Questo è invece la pagina Facebook della Pro loco di Decimomannu.
Cartina stradale di Decimomannu:
Ecco dove si trova il centro culturale, punto di partenza della sfilata:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp