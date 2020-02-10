Carnevale Decimomannu 2023, programma, orari e maschere partecipanti alla sfilata: parlo spesso degli eventi di Decimomannu, a partire dall’immancabile festa di Santa Greca che si svolge in autunno. In questo articolo vi raccontiamo il programma del “Carnevale Decimese“, che si svolgerà a Decimomannu nel pomeriggio di domenica 12 febbraio 2023, con il raduno delle maschere tradizionali che parteciperanno alla sfilata, con inizio previsto per le ore 15:00.

Si tratta di un carnevale più giovane e forse meno famoso di altri, ma che sta trovando continuità negli anni e sta crescendo pian piano, tanto che gli organizzatori – Pro loco e Comune di Decimomannu – si prefiggono di portare ogni anno almeno 5 gruppi di maschere della tradizione sarda.

Ma non solo, sfileranno infatti anche i gruppi in maschera e i carri allegorici locali, insomma siamo tutti invitati.

Programma Carnevale Decimomannu 2023:

Domenica, 12 febbraio 2023:

ore 15:00 – Centro culturale, in piazza De Gasperi – Raduno e partenza della gran sfilata delle maschere . Percorso: Piazza De Gasperi, via San Giacomo, via Sanzio, via Is Bagantinus, via Cagliari, corso Umberto, via Nazionale, via Dritta, polo fieristico. Partecipano i seguenti gruppi: Mamutzones di Samugheo ; Mascara a Gattu e Maimones di Sarule ; Tumbarinos di Gavoi ; Is Sarestes e s’urtzu di Sorgono ; Is scruzzonis di Siurgus Donigala ; I ragazzi della bandSeuinstreet ; E tante associazioni e gruppi locali .

Arrivo sfilata presso il polo fieristico di Santa Greca, con animazione finale dei gruppi e zeppolata per tutti!

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori info, iscrizioni e regolamento contattate la pro loco di Decimomannu a.t.prolocodecimomannu@gmail.com. Questo è invece la pagina Facebook della Pro loco di Decimomannu.

Cartina stradale di Decimomannu:

Ecco dove si trova il centro culturale, punto di partenza della sfilata:

