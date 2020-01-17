Carrasegare Irgolesu 2023: scopri il programma completo di sabato 4 febbraio 2023!

Carrasegare Irgolesu 2023, ecco orari, programma e gruppi partecipanti: si svolgerà nel pomeriggio di sabato 4 febbraio 2023 la sfilata della maschere tradizionali della Barbagia a Irgoli, in provincia di Nuoro.

Una sfilata che sarà molto bella, per la bellezza e la spettacolarità dei gruppi in maschera che parteciperanno: Boes e Merdules di Ottana, Su Bundu di Orani e Maimones, Murronarzos e Intintos di Olzai.

Ma vediamo subito il programma completo dell’evento, che arriva ben prima del giovedì grasso (che quest’anno cade il 16 febbraio 2023). Controllate date e programmi delle sfilate di carnevale 2023 in Sardegna!

Programma sfilata maschere tradizionali, Irgoli:

Sabato, 4 febbraio 2023:

ore 16:00 – Piazza San Giuseppe – Partenza sfilata delle maschere tradizionali della Barbagia , partecipano: Boes e Merdules di Ottana; Su Bundu di Orani; Maimones, Murronarzos e Intintos di Olzai.

, partecipano: a seguire – Intrattenimento con musica e balli in piazza a cura del comitato organizzatore.

Mappa Irgoli:

Scopri adesso dove si trova e come arrivare a Irgoli, nella valle del Cedrino, in provincia di Nuoro. Lasciata la SS131dcn si prende la strada che porta poi a Orosei.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di seguire la pagina Facebook degli organizzatori, il Comitato San Nicola Leva ’86, oppure quella del Comune di Irgoli che ha concesso il proprio patrocinio all’evento.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: