ATTENZIONE – CONCERTO JAMES BLUNT A PULA RINVIATO AL 2022: nuovo rinvio per l’atteso concerto di James Blunt in Sardegna, previsto inizialmente per il 27 luglio 202o, quindi rinviato una prima volta al 7 agosto 2021, adesso di nuovo posticipato al prossimo anno. La causa è sempre il Covid-19. L’annuncio lo ha dato la Forte Arena, che comunica che i biglietti già venduti rimarranno validi per la nuova data.

James Blunt in Sardegna, concerto alla Forte Arena di Pula. Biglietti in vendita da oggi, ecco come acquistarli. Proprio così James Blunt questa estate sarà in concerto in Sardegna, la star della canzone britannica si esibirà alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 27 luglio 2020 7 agosto 2021 estate 2022. Per i non sardi, Pula si trova a 30 chilometri da Cagliari, nel sud ovest della Sardegna.

Ricordo che l’artista di “You’re Beautiful” e “Goodbye My Lover” è uscito da poco con il suo sesto album in studio “Once Upon a Mind“. Nella sua carriera ha venduto qualcosa come 20 milioni di album e 23 milioni di singoli in tutto il mondo.

Biglietti Concerto James Blunt a Pula, Sardegna:

I biglietti per il concerto sono in vendita già da stamane, sul circuito di Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Se siete interessati comprateli subito, prima che i tagliandi alle tariffe migliori vengano terminati. Può essere anche uno splendido regalo di Natale (sì, anche in ritardo!).

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima Forte Gold € 138.00

Poltronissima € 115.00

I Poltrona € 86.25

II Poltrona € 69.00

III Poltrona € 57.50

Per info e biglietti:







Canzoni più famose di James Blunt:

Vacanze a Santa Margherita di Pula:

Dove si trova la Forte Arena e dove mangiare nei dintorni: