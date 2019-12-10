Gospel Explosion 2023 in Sardegna. Ecco tutti i concerti!
Gospel Explosion 2023 in Sardegna, orari e date dei concerti: come ogni dicembre, in periodo natalizio, anche quest’anno diversi cori gospel americani girano per la Sardegna allietando con le loro note i nostri giorni di festa. Diciamolo pure, pochi spettacoli musicali riescono a smuoverci qualcosa dentro e a riempirci così tanto il cuore di gioia come i cori gospel. Si tratta infatti di festose preghiere musicali che vengono cantate dal profondo del proprio animo.
E allora ecco che per le prossime festività natalizie il grande gospel tornerà in Sardegna, grazie al “Gospel Explosion“, festival itinerante organizzato da “Narcao Blues“.
E’ la ventesima edizione della manifestazione e il calendario dei concerti gospel in Sardegna va dal 18 al 28 dicembre 2023 con The Tony Washington Gospel Singers, composto da ben 7 elementi, tra i quali spiccano due grandi artisti e personalità.
The Tony Washington Gospel Singers si presenta infatti con un nuovo progetto artistico che unisce due straordinari artisti gospel della South Carolina: quali James L. Patterson e Tony Washington. Due artisti che possono vantare anni di esperienza e cultura nella musica afroamericana, oltre a importanti premi.
Il gruppo fonde a meraviglia la splendida voce contemporanea di Patterson allo stile gospel e R&B di Tony Washington, con la splendida voce in falsetto.
AGGIORNAMENTO: una tappa anche per Joyful Spirit of New Orleans, un originale gruppo della Crescent City dallo stile soul e R&B che, non solo canta con un eccellente sound ma, si esibiscono in pezzi originali così come in numerosi classici dallo stile R&B di natura spirituale.
Programma Gospel Explosion 2023 in Sardegna:
Martedì, 19 dicembre 2023:
- ore 19:30 – Sestu – Chiesa Madonna delle Grazie – Concerto gospel dei The Tony Washington Gospel Singers – Per l’ingresso al concerto rivolgersi esclusivamente alla Pro Loco di Sestu
Mercoledì, 20 dicembre 2023:
- ore 19:00 – Iglesias – Chiesa S. Pio X – Concerto gospel dei The Tony Washington Gospel Singers. Per l’ingresso al concerto rivolgersi esclusivamente alla parrocchia
Giovedì, 21 dicembre 2023:
- ore 18:00 – Villamassargia – Piazza Pilar – Concerto gospel dei Joyful Spirit of New Orleans
- ore 19:00 – Calasetta – Museo MACC – Concerto gospel dei The Tony Washington Gospel Singers
Venerdì, 22 dicembre 2023:
- ore 18:45 – Villasor – Oratorio Parrocchiale – Concerto gospel dei The Tony Washington Gospel Singers
Sabato, 23 dicembre 2023:
- ore 21:00 – Nurachi – Centro polivalente via S. Lucia – Concerto gospel dei The Tony Washington Gospel Singers. Per l’acquisto del biglietto rivolgersi esclusivamente all’ente concerti Alba Pani Passino
Lunedì, 25 dicembre 2023:
- ore 19:30 – Carbonia – Teatro Centrale – Concerto gospel dei The Tony Washington Gospel Singers. Prevendite c/o Marco Biagetti via Gramsci 111 – Carbonia – Ticket € 10,00
Martedì, 26 dicembre 2023:
- ore 21:00 – Sassari – Auditorium Provinciale – Concerto gospel dei The Tony Washington Gospel Singers. Prevendita biglietti: Roberto cell. 3401846468
Mercoledì, 27 dicembre 2023:
- ore 18:00 e ore 21:00 (doppio spettacolo) – Alghero – Teatro Civico – Concerto gospel dei The Tony Washington Gospel Singers. Prevendita biglietti: Roberto cell. 3401846468
Giovedì, 28 dicembre 2023:
- ore 19:30 – Pula – Teatro Maria Carta – Concerto gospel dei The Tony Washington Gospel Singers. Prevendita: Infoblues@narcaoblues.it – Ticket € 10,00
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina Facebook e al sito ufficiale di Narcao Blues.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp