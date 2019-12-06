Natale 2022 a Tempio Pausania, ecco il programma completo: se c’è un luogo nel quale il Natale diventa particolarmente suggestivo, grazie all’incantevole centro storico in pietra, è la città di Tempio Pausania, nel cuore della Gallura dell’interno.

Il programma del “Natale ’22 nella Città di Pietra” parte da inizio dicembre per arrivare fino all’epifania e poco oltre. In programma i “Mercatini di Natale“, la “Casa di Babbo Natale“, mostre, concerti, spettacoli, animazione per bambini e tanto altro ancora: dal 2 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 .

Da non perdere anche “Christmas is a Place” a cura dell’associazione Colorart e la “Christamas Experience“, il mercatino natalizio degli artigiani. Tanti anche gli appuntamenti con la stagione teatrale e lirica 2022/23 al teatro del Carmine.

Casa di Babbo Natale:

La “Casa di Babbo Natale” invece aprirà dall’8 al 24 dicembre 2022 in piazza Gallura (a cura della classe 1978) e in piazza Don Minzoni con le classi 1978 e 1974.

Mercatini di Natale a Tempio:

I mercatini di Natale apriranno in piazza Gallura dall’ 8 dicembre al 2022 al 6 gennaio 2023.

Programma Natale Tempio 2022:

Qui sotto il programma completo

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Il programma è curato dall' Associazione "Impronte Creative" con la collaborazione del Comune di Tempio Pausania

Tempio Pausania sulla mappa:

Tempio Pausania si trova nella Gallura dell’interno, speriamo tutti in una spruzzata di neve, se non in paese, almeno sul Limbara!

