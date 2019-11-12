Choco Moments Oristano 2025, date, orari e programma: torna a Oristano uno degli eventi più dolci del calendario. Il 7, 8 e 9 marzo 2025 in piazza Eleonora di Arborea, ecco l’appuntamento con i gazebo della quarta edizione della “Festa del cioccolato artigianale” di Choco Moment.

Gustose praline, tavolette di cioccolato al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e tantissime altre golose tentazioni saranno i protagonisti assoluti degli stand dei migliori cioccolatieri d’Italia.

E allora ecco la festa preferita dai golosi che si svolgerà tra degustazioni, lezioni di cioccolato per adulti e laboratori per bambini e percorsi di conoscenza del cioccolato: dalla fava di cacao al cioccolatino finito. Si inizia tutti i giorni dalle ore 10:00.

Programma Choco Moments Oristano 2025:

Venerdì, 7 marzo 2025:

dalle ore 10:00 alle 22:30 – Piazza Eleonora d’Arborea – Mostra Mercato del cioccolato ;

dalle ore 15:30 alle 17:30 – Choco Baby, con i bambini che potranno realizzare di gustosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Costo 7 euro, durata circa 15 minuti;

, con i bambini che potranno realizzare di gustosi con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Costo 7 euro, durata circa 15 minuti; ore 18:00 – Show cooking: “Come nasce una Pralina“, a cura dei Maestri Cioccolatieri.

Sabato, 8 marzo 2025:

dalle ore 10:00 alle 22:30 – Piazza Eleonora d’Arborea – Mostra Mercato del cioccolato ;

; dalle ore 10:00 alle 12:00 – Corso di lavorazione del cioccolato per principianti (€ 30 a persona con prenotazione obbligatoria);

(€ 30 a persona con prenotazione obbligatoria); ore 12:00 – Show cooking : “Come nasce una Sacher“, a cura dei Maestri Cioccolatieri;

dalle ore 15:30 alle 17:30 – Choco Baby, con i bambini che potranno realizzare di gustosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Costo 7 euro, durata circa 15 minuti;

, con i bambini che potranno realizzare di gustosi con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Costo 7 euro, durata circa 15 minuti; ore 18:00 – Realizzazione della tavoletta di cioccolato da record lunga ben 15metri

Domenica, 9 marzo 2025:

dalle ore 10:00 alle 20:00 – Piazza Eleonora d’Arborea – Mostra Mercato del cioccolato ;

; dalle ore 10:00 alle 12:00 – Corso di lavorazione del cioccolato per principianti (€ 30 a persona con prenotazione obbligatoria);

(€ 30 a persona con prenotazione obbligatoria); ore 15:00 – Realizzazione della pralina di Oristano con un ingrediente tipico della zona;

con un ingrediente tipico della zona; dalle ore 15:30 alle 17:30 – Choco Baby, con i bambini che potranno realizzare di gustosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Costo 7 euro, durata circa 15 minuti.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Per maggiori info – non sono ancora stati diffusi gli orari dei laboratori ad esempio – ti consiglio di consultare la pagina Facebook dell’evento. Altrimenti puoi chiedere maggiori informazioni per email all’indirizzo di posta elettronica info@chocomoments.it .

