AGGIORNAMENTO: ufficialmente ANNULLATA la festa della Panada ad Assemini,.

AGGIORNAMENTO: a causa della pandemia da Coronavirus, anche se non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, molto difficilmente la festa della panada asseminese si potrà fare nella data inizialmente provvista. E’ probabile lo slittamento di qualche mese.

Assemini Panada Fest, scopri la data e tutte le anticipazioni: lo scorso anno è nata l’ “Assemini Panada Fest“, nuovo e più moderno format della “sagra della panada” di Assemini, grosso centro abitato alle porte di Cagliari, nel sud Sardegna.



Bene, quest’anno la festa cambia completamente data e periodo, non la fine estate / inizio autunno, ma la fine della primavera. La data scelta è infatti quella di domenica 7 giugno 2020, per una grande festa dedicata agli amanti delle tradizioni enogastronomiche della Sardegna, con lo scopo di esaltare le qualità di uno dei piatti tipici più deliziosi della nostra isolaa: la panada asseminese. Anzi per dirla come da slogsan della manifestazione: “La panada asseminese secondo gli asseminesi“.

Di anguille, di maialetto o di agnello (ma si presta anche ad una versione vegetariana), la panada asseminese sarà infatti l’assoluta protagonista dell’evento, tra dimostrazioni della preparazione, laboratori per bambini, una tavola rotonda e le imperdibili degustazioni a tema.

La manifestazione si svolgerà nelle vie del centro storico. Per il programma completo vi inviatiamo a tornare su questo sito nelle prossime settimane.

Programma Assemini Panada Fest 2020:

Domenica, 7 giugno 2020:

Programma ancora in via di definizione, intanto #savethedate.

Dove si trova e come arrivare ad Assemini:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

L’evento è organizzato dal Comune di Assemini in collaborazione con la Pro Loco locale e con il patrocinio e supporto della Città Metropolitana di Cagliari, ad essi vi rimandiamo per avere maggiori dettagli. Questa è la pagina Facebook ufficiale dell’evento: Assemini Panada Fest.

