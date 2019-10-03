Sagra de sa Saba 2024 a Norbello: sono due le sagre di Norbello di cui abbiamo parlato su questo blog: la “Sagra de sant’antunna” in primavera (che quest’anno è stata rinviata per il maltempo e si è svolta a fine estate), e la “Sagra de sa Saba“, la cui ventunesima edizione si svolgerà sabato prossimo: il 5 ottobre 2024 .

In programma per la “Sagra della saba“, quest’anno ci sono la preparazione della saba e dei prodotti da essa ottenuti, oltre balli in piazza e musica dal vivo.

Programma Sagra de sa Saba, Norbello:

Sabato, 5 ottobre 2024:

ore 15:30 – Dimostrazione della preparazione de sa saba

ore 16:00 – Dimostrazione sulla realizzazione di Tziricche e Panischedda (due prodotti ottenuti della saba)

(due prodotti ottenuti della saba) ore 16:00 – Balli in piazza con Michele Fadda

Dove si trova e come arrivare a Norbello:

Norbello si trova in provincia di Oristano, arrivarci è molto facile, sulla SS131 infatti si esce all’altezza di Abbasanta. Abbasanta, Norbello e Ghilarza compongono infatti, quasi un unico agglomerato abitativo.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare la pagina Facebook dell pro loco di Norbello.

