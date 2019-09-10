Busachi e i suoi colori, programma, orari e curiosità: si svolgerà nella giornata di domenica 14 luglio 2024 a Busachi, la manifestazione “Busachi e i suoi colori“, un evento che include la ventitreesima edizione della “Rassegna regionale del folklore” e la sedicesima edizione del “Carnevale estivo delle maschere tradizionali” con la sfilata delle maschere tradizionali e dei gruppi folk, esibizioni, balli e musica.

E poi ancora l’enogastronomia, su tutti il pranzo tipico busachese (solo su prenotazione al numero 344 154 4482), le visite guidate ai monumenti e in kayak al lago (anch’esse su prenotazione ai numeri 370 139 0262), i fuochi d’artificio e tanto altro ancora!

Insomma, tre belle giornate di festa nel cuore del Barigadu, in provincia di Oristano, in un borgo che noi ricordiamo anche per la “Sagra de Su Succu“, che si svolge ogni anno a fine agosto.

Programma Busachi e i suoi colori 2024:

Domenica, 14 luglio 2024:

Mattino:

ore 08:30 – Escursioni (per info e prenotazioni 370 139 0262): Piazza Italia (Partenza) – Visita guidata alle domus de janas di Busachi Escursioni naturalistiche e architettoniche nel centro abitato Escursioni in canora nel lago di Pranu Antoni , a cura dell’associazione Kayak Fordongianus Apertura di mostre ed esposizioni dei tesori della tradizione busachese

Pranzo:

ore 13:00 – Pranzo tipico su prenotazione allo 344 154 4482, con i piatti tipici di Busachi: “Su Succu” e “Sos Angellottos“

Pomeriggio e sera:

ore 17:00 – Intrattenimento musicale con il gruppo Fantasias folk

ore 19:00 – XXIIIma Rassegna regionale del foklore e XVImo Carnevale estivo delle maschere tradizionali, partecipano alla sfilata: Gruppi folk: Gruppo Folk Busachi Bella Mia Gruppo Folk Pro Loco Samugheo – Sociu 'e Ballu Pro Loco de Samugheo Gruppo Folk di Atzara Gruppo Folk San Giorgio di Usini Gruppo Folk Santa Barbara di Macomer Assoc Cult Folk Sant'Antonio di Maracalagonis Gruppo Folk Battos Moros Oliena Mini Folk Tamponeddu di Luras Associazione Culturale Tradizioni Popolari Sant'Anna di Tortolì Gruppo folk Sant'Antonio di Gallura Gruppo folk Sa Jara di Tuili Maschere tradizionali: Tamburini e Trombettieri "Sa Sartiglia" di Oristano Associazione Culturale Sos Merdules Bezzos De Otzana (Ottana) Sos Corriolos di Neoneli Sos Colonganos di Austis Sos Gigantes de Senanru, di Sennori Cavalieri e amazzoni da tutta la Sardegna

ore 21:00 – Suoni, danze e colori da Busachi (rassegna regionale del folklore)

(rassegna regionale del folklore) a seguire – Balli in piazza

al termine – Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio

Busachi, il paese dell’amore:

Per comprendere appieno tutti i colori di Busachi, occorre conoscere la ricchezza della storia del suo territorio, che venne abitato sin dal neolitico, con ben 70 domus de janas a testimoniarlo, ma rimase importante anche in periodo romano (per capirci si trova dopo Fordongianus), con i ponti sul Tirso, che in periodo Giudicale.

Il borgo, che sotto il Giudicato di Arborea fu capoluogo della curatoria del Barigadu, mantiene ancora oggi inalterata la bellezza del proprio centro storico, i cui edifici furono costruiti utilizzando la suggestiva trachite locale, con il suo caratteristico colore rosso-rosato. Uno spettacolo particolarmente suggestivo alle luci dell’alba e del tramonto, non per nulla Busachi è stato definito “Il paese dell’amore” dal pubblicitario e critico d’arte Gavino Sanna.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della Pro loco di Busachi per qualsiasi ulteriore dettaglio e per eventuali aggiornamenti. Per maggiori informazioni e prenotazioni del pranzo e delle visite guidate, chiamare ai numeri di telefono:

370 139 0262 (escursioni)

(escursioni) 344 154 4482 (pranzo)

Dove si trova e come arrivare a Busachi:

