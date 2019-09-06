Weekend 6, 7 e 8 settembre 2019, tutti gli appuntamenti: buongiorno ragazzi, cominciamo con delle scuse dovute, nell’articolo dello scorso weekend infatti, a causa di un problema tecnico, venivano aperte le pagine degli appuntamenti nelle diverse aree della Sardegna relativi al fine settimana precedente. Per far sì che ciò non accada più abbiamo predisposto ulteriori controlli, non solo dopo l’immediata pubblicazione del post, ma anche nei giorni successivi. Ciò detto vediamo subito la nostra guida agli le decine e decine di eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 6, 7 e 8 settembre 2019 inclusi concerti, locali, club e disco. Vi diciamo subito che il weekend avrà finalmente un meteo favorevole!

E’ un weekend importante questo in Sardegna, perché parte finalmente la manifestazione Autunno in Barbagia (da Bitti), perché si svolgerà l’attesa 59 edizione dell’Antico Sposalizio Selargino, perché a Cagliari si svolgerà l’attesissima Sagra del pesce nel borgo di Giorgino, ma soprattutto perché in tutta la Sardegna si festeggia Santa Maria.

Tra le feste più importanti tra quelle dedicate alla Natività di Maria vi ricordiamo la Festa Manna di Gaddura a Luogosanto in Gallura (Nostra Signora Regina della Gallura con i concerti di Bianca Atzei e The Kolors), la Festa di Santa Maria Bambina e Bonorva in provincia di Sassari (con il concerto di Massimo Ranieri e Il Pagante) e la Festa di Santa Maria a Uta alle porte di Cagliari (con il concerto di Giusy Ferreri). Tutte richiamano una grande folla di fedeli e si presentano con un importante programma di appuntamenti civili. Da non perdere anche la Festa di Santa Lucia e San Demetrio a Oschiri, con il concerto di Irene Grandi.

Ricordo che l’articolo rimane aperto alle vostre segnalazioni, scriveteci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata agli Eventi e Sagre in Sardegna o, ancora meglio, per far prima, pubblicate un commento direttamente alla fine di questo articolo. Continueremo ad aggiungere eventi durante la settimana!

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link alla pagina Facebook dell’evento o a quella degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo, con cieli in larga parte sgombri da nuvole, grazie anche a venti sostenuti da Maestrale e Tramontana. E infatti le massime sono in calo e previste tra i 24 e i 30 gradi, più alte nelle zone più protette dal Maestrale, in ulteriore diminuzione di un paio di gradi la domenica. L’acqua del mare è comunque ancora calda, potete tranquillamente fare il bagno, semmai copritevi subito con l’asciugamano come uscite! (per saperne di più e rimanere aggiornati, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

Vai ai concerti e festival in Sardegna!