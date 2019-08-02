Sa_Mu Beer 2022 a Samugheo: si svolgerà a Samugheo, il 20 e 21 agosto 2022 , presso l’ex cantina sociale in via Brigata Sassari, una nuova edizione del primo festival della birra artigianale del Mandrolisai: il Sa_Mu Beer!

L’evento è organizzato da Comune e Pro loco, con lo zampino, anzi lo zampone del “Bosa Beer Fest”. E’ infatti il format del “Bosa Beer Fest” divenuto itinerante, tra birra artigianale, lo street food degli operatori e tanta musica.

Il festival vede la partecipazione dei più affermati birrifici artigianali sardi e non solo. Spicca ad esempio la partecipazione del Birracamper con 21 spine per altrettante tipologie di birra provenienti da tutta Italia. Tra gli altri birrifici presenti ecco Reforte, Centoteste, Alvure, Nora, Il birrificio di Cagliari, Keja.

Musica dal vivo con la Hollywood Band, il gruppo che ogni anno fa esplodere il Parco Tenda del Carnevale di Tempio e il grande pubblico del Bosa Beer Fest. Al sabato invece live degli Einstein & Gretel. Quanto ai Dj set, saranno presenti anche Sergio e Nanni Douglas, storici DJ Resident del Bosa Beer Fest. Media partner è Radio Sintony.

Ricordo che a Samugheo si può anche visitare, fino al 21 agosto 2022, la mostra dell’artigianato “Tessingiu“.

Programma Festa della Birra, Samugheo:

Sabato, 20 agosto 2022:

ore 19:00 – Apertura fusti e cucine

Durante la serata: Resident DJ’S : Sergio e Nanni Douglas from Bosa Beer Fest Musica live: Einstein & Gretel



Domenica, 21 agosto 2022:

ore 19:00 – Apertura fusti e cucine

Durante la serata: Resident DJ’S : Sergio e Nanni Douglas from Bosa Beer Fest Musica live: Hollywood Band



Dove si trova e come arrivare a Samugheo:

