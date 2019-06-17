Tiziano Ferro in concerto a Cagliari: è partita stamane la vendita dei biglietti per il concerto di Tiziano Ferro a Cagliari, che si svolgerà nella serata dell’18 luglio 2021 presso la Fiera di viale Diaz. La tournée “TZN Tour” di Tiziano Ferro negli stadi è stata infatti posticipata di un anno a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus. Inizialmente infatti, il concerto cagliaritano del cantautore di Latina, si sarebbe dovuto svolgere l’11 luglio 2020.

Ricordo che il 22 novembre scorso è uscito il suo nuovo album “Accetto Miracoli”, anticipato dall’uscita del singolo “Buona (cattiva) sorte”. Tiziano Ferro ha venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo.

Programma concerto Tiziano Ferro a Cagliari:

Domenica, 18 luglio 2021:

ore 21,00 – fiera di Cagliari – Concerto di Tiziano Ferro

Prezzi dei biglietti:

Settore Numerato: 69 euro

Prato Gold: 57,50 euro

Prato: 49,45 euro

Potete acquistarli online sul circuito ticketone.it.

Attenzione: tutti i biglietti acquistati per le date del 2020, rimangono validi anche per il 2021.

Tutte le date del tour di Tiziano Ferro:

6 giugno 2021 – Lignano Sabbiadoro;

9 giugno 2021 – Artemio Franchi di Firenze;

12 giugno 2021 – Braglia di Modena;

15, 18 e 19 giugno 2021 – Stadio di San Siro, Milano;

22 giugno 2021 – Stadio Olimpico di Torino;

26 giugno 2021 – Stadio San Paolo di Napoli;

29 giugno 2021 – Stadio San Nicola di Bari;

6 luglio 2021 – Ancona;

9 e 10 luglio 2021 – Olimpico di Roma;

14 luglio 2021 – Stadio Euganeo di Padova,

18 luglio 2021 – Fiera di Cagliari.

Si cerca invece ancora una location pe ril cocnerto di Messina.

Dove si trova e come arrivare alla fiera di Cagliari: