Cortes de Natale e Capodanno 2024 a Bitti: si è conclusa a metà dicembre l’edizione 2024 di Autunno in Barbagia, un grande successo come sempre, con centinaia di migliaia di visitatori che hanno invaso i 32 borghi dell’interno della Sardegna. L’obiettivo adesso è riuscire a rendere appetibili i paesi dell’interno ai turisti per 365 giorni l’anno.

Ci provano a Bitti, dove, come da tradizione ormai consolidata da alcuni anni, viene proposto un fitto calendario di eventi natalizi che culmineranno con le “ Cortes de Natale“, in programma per il 31 dicembre 2024 . Una riapertura delle Cortes in pieno spirito natalizio, con quell’atmosfera tipica dell’interno dell’Isola che unisce storia, leggenda e immaginario.

Tra le particolarità ricordiamo il rito de “S’arina capute”, che vede i bambini del paese bussare casa per casa durante la mattinata del 31 dicembre, al fine di raccogliere dolci, frutta e qualche monetina come segno benaugurale in vista del nuovo anno.

Nel tardo pomeriggio invece, dopo la funzione religiosa del Te Deum in programma nella chiesa di San Giorgio Martire, ecco il rito di “Sas bulustrinas”, con il parroco che lancerà delle monete benedette, in segno di buon augurio per il nuovo anno, verso i cittadini che sosteranno sotto la sua abitazione.

A seguire da non perdere l’uscita dell’antichissima statua de “Su Nenneddu” (il bambin Gesù) che, portata in spalla dai fedeli con in dosso l’antico costume della tradizione, raggiungerà la “corte Banninu” accompagnata dai canti religiosi eseguiti dai tenores di Bitti.

Programma Eventi di Fine Anno a Bitti:

Martedì, 31 dicembre 2024 – Capodanno Bitti 2025 :

Oltre a quanto già raccontato, da non perdere anche il festival dello street food, l’animazione per bambini con la sfilata di Babbo Natale e delle befane e tanti spettacoli, la tanta musica live , il grande spettacolo pirotecnico e tanto altro ancora. Questo invece è il programma del Capodanno nelle piazze della Sardegna.

Cosa fare a Bitti:

Da non perdere a Bitti anche numerose attrazioni aperte tutto l’anno:

Museo della civiltà pastorale e contadina

Museo multimediale del canto a Tenore

Sito archeologico di Romanzesu

Parco paleontologico dei dinosauri BittiRex

Per maggiori informazioni e dettagli:

Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook “InBitti, dove potrete rimanere aggiornati su eventuali modifiche al programma o chiedere ulteriori precisazioni. Questo invece il programma del Capodanno 2025 in Sardegna.

Contatti:

Comune di Bitti , ufficio cultura: Telefono : 0784 41 80 35 Indirizzo e-mail: lucia.palmas@comune.bitti.nu.it

, ufficio cultura:

Dove si trova e come arrivare a Bitti:

