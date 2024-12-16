Arte e Sapori 2024 a Ghilarza, date orari e programma: tra i tanti eventi in programma prima di Natale, torna anche la manifestazione “Arte e sapori, mostra mercato delle produzioni agroalimentari, artigianali e artistiche“, la cui quattordicesima edizione si svolgerà nella giornata di domenica 22 dicembre 2024 a Ghilarza, a partire dalle ore 10:o0 e per tutta la giornata.

Come sempre tanti espositori invaderanno il centro abitato della provincia di Oristano.

Nella stessa giornata si svolgerà anche la decima edizione della “Sagra de sos culurzones“.

Sì, due eventi in uno!

Programma Arti e Sapori, Ghilarza:

Domenica, 22 dicembre 2024:

dalle ore 10:00 – Corso Umberto – Apertura degli stand espositivi di prodotti agro-alimentari e artigianali

dalle ore 10:30 alle ore 13:30 – Piazza Parrocchia – Laboratorio didattico gratuito per bambini : “Culurzones in cumpanzia“

: “Culurzones in cumpanzia“ dalle ore 11:30 alle ore 13:30 – Da piazza Parrocchia a piazza Sant’Antioco – Sfilata ed esibizione itinerante dei gruppi folk di Abbasanta, Burgos, Macomer, Sestu e Ghilarza.

di Abbasanta, Burgos, Macomer, Sestu e Ghilarza. dalle ore 12:30 – Piazza Parrocchia – X edizione della Sagra de sos Culurzones , con degustazione dei tipici ravioli ghilarzesi di formaggio.

, con degustazione dei tipici ravioli ghilarzesi di formaggio. dalle ore 14:30 – Piazza Parrocchia – Intrattenimento musicale con il gruppo Dilliriana ed esibizione dei gruppi folk : Associazione folcloristica Abbasantese Gruppo Folk Burgos Gruppo Folk Tradizioni popolari di Macomer Associazione Folkloristica Culturale San Gemiliano di Sestu Associazione Folkloristico-Culturale “Gruppo Folk Su Carruzu” di Ghilarza La manifestazione sarà presentata da Roberto Tangianu.

ed :

