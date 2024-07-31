Sagra del Carciofo Estiva 2024 di Uri, orari, menù e prezzi: torna anche quest’anno l’ edizione estiva della “Sagra del Carciofo” di Uri. L’appuntamento è per il 2 e 3 agosto 2024 , nel borgo della Nurra a metà strada tra Sassari e Alghero, nel nord ovest della Sardegna.

In programma in questa quattordicesima edizione non solo l’attesa cena a base di pietanze al carciofo della Nurra, ma anche musica live, inaugurazione murale, gare podistiche e un interessante convegno tematico al venerdì. Vediamo subito il programma completo e il menù della cena in piazza (costo 15 euro).

Programma Sagra del Carciofo Estiva di Uri:

Venerdì, 2 agosto 2024:

ore 18:00 – Area archeologica Santa Cadrina – Tavola rotonda : “Quattro sapori della terra e confronto: pane, olio, vino e carciofo“, in collaborazione con l’Accademia sarda del livieto madre laboratorio del pane. Interventi musicali del coro di Uri e delle launeddas di Stefano Castello. Progetto “Zente de Coros”

ore 20:30 – Degustazione prodotti

Sabato, 3 agosto 2024:

dalle ore 17:30 – Piazza I Maggio – Gare podistiche a cura dell’ASD Podistica Sassari

a cura dell’ASD Podistica Sassari ore 18:30 – Piazza della Libertà – Inaugurazione murale

ore 19:30 – Piazza della Libertà – Inizio cena con tavoli e posti a sedere

dalle ore 19:30 alle 00:30 – Musica dal vivo con “Puromalto” e “La Pillola“

Menù completo a 15 euro:

Terra : Ravioli carciofi e purpuzza Porchetta al profumo di mirto con contorno di stagione Dolce tipico Vino, acqua e pane Pane

: Mare : Spaghetti alle vongole, a cura della pro loco di Goro (FE) Fritto misto con carciofi in pastella Dolce tipico Acqua, vino e pane

:

Panini, fritto misto e sedas:

Si potranno anche trovare:

Panini con polpi in agliata o insalata di mare

Fritto misto da asporto

Seadas e fritelle a 5 euro, cura del pastificio “Andarinos” di Usini

Dove dormire a Uri:

Sono 9 le strutture ricettive disponibili a Uri, nelle quali vi consigliamo di soggiornare se venire da lontano o se volete passare la serata in completo relax senza dovervi curare di dover guidare durante la notte. Ecco le offerte last minute per venerdì notte:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La manifestazione viene organizza dalla Pro loco di Uri, in collaborazione con il Comune di Uri, Camera di commercio di Sassari, Regione Sardegna, partecipano la sede Avis di Uri, il coro di Uri, il coro Melodias di Uri, la compagnia barracellare di Uri, la Podistica Sassarese e il gruppo di panificazione con il lievito madre.

Per contatti:

Antonietta Capozzoli 347.5431650

Angelo Garroni 348.3691513

proloco.uri@tiscali.it

Dove si trova e come arrivare a Uri:

