Sassari Beer Fest 2025, torna a metà giugno e si allunga di un giorno: torna anche quest’anno a Sassari – 20 e 21 giugno 2025 (venerdì e sabato) – la “Sassari Beer Fest“, la festa della birra nella capitale del nord Sardegna. La manifestazione si svolgerà stavolta in piazza Università, con inizio a partire dalle ore 18:00.

Si tratta di una grande festa di piazza dedicata alle birre artigianali e al cibo da strada, con due serate di musica live. Star di questa edizione saranno i Meganoidi, che si esibiranno venerdì sera.

Ma vediamo subito il programma completo della festa della birra più attesa di Sassari, intanto vi ricordo che l’ingresso all’area della festa è libero e si pagano solo le consumazioni.

Programma Sassari Beer Fest:

Venerdì, 20 giugno 2025:

dalle ore 18:00 alle 02:00 – Piazza Università: Degustazione birre artigianali e street food Musica dal vivo : Errico: Cantautore Torinese Meganoidi Alex Mas Dj



Sabato, 21 giugno 2025:

dalle ore 18:00 alle 02:00 – Piazza Università: Degustazione birre artigianali e street food Musica dal vivo : Ligaband Alessandro Azara



Birrifici artigianali:

BAM ( Birrificio Artigianale Mogorese )

( ) Birra Baladin

Birrificio COROS

Birrificio QuattroMori

Birrificio Otus

Dolmen

Klosterkeller

Mediterraneo

in ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni

Street food:

Bidda

Gastronomia 4 mori

Siamo Fritti

Paolo Kitchen & L’era della pizza

Le delizia di Corleone

La Patagonia

Brebei Burger

Ajo Chips

Il Pugliese

Bonny&Clyde Food Truck

Dove si trova piazza Università:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento viene organizzato dall’Associazione S’andala eventi e a loro vi rimandiamo per avere maggiori info. Potete anche telefonare al numero: 349 328 83 82 (email: andalaeventi@gmail.com)

