Sassari Beer Fest 2025 in piazza Università: scopri il programma del 20 e 21 giugno 2025!
Sassari Beer Fest 2025, torna a metà giugno e si allunga di un giorno: torna anche quest’anno a Sassari – 20 e 21 giugno 2025 (venerdì e sabato) – la “Sassari Beer Fest“, la festa della birra nella capitale del nord Sardegna. La manifestazione si svolgerà stavolta in piazza Università, con inizio a partire dalle ore 18:00.
Si tratta di una grande festa di piazza dedicata alle birre artigianali e al cibo da strada, con due serate di musica live. Star di questa edizione saranno i Meganoidi, che si esibiranno venerdì sera.
Ma vediamo subito il programma completo della festa della birra più attesa di Sassari, intanto vi ricordo che l’ingresso all’area della festa è libero e si pagano solo le consumazioni.
Programma Sassari Beer Fest:
Venerdì, 20 giugno 2025:
- dalle ore 18:00 alle 02:00 – Piazza Università:
- Degustazione birre artigianali e street food
- Musica dal vivo:
- Errico: Cantautore Torinese
- Meganoidi
- Alex Mas Dj
Sabato, 21 giugno 2025:
- dalle ore 18:00 alle 02:00 – Piazza Università:
- Degustazione birre artigianali e street food
- Musica dal vivo:
- Ligaband
- Alessandro Azara
Birrifici artigianali:
- BAM (Birrificio Artigianale Mogorese)
- Birra Baladin
- Birrificio COROS
- Birrificio QuattroMori
- Birrificio Otus
- Dolmen
- Klosterkeller
- Mediterraneo
- in ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni
Street food:
- Bidda
- Gastronomia 4 mori
- Siamo Fritti
- Paolo Kitchen & L’era della pizza
- Le delizia di Corleone
- La Patagonia
- Brebei Burger
- Ajo Chips
- Il Pugliese
- Bonny&Clyde Food Truck
Dove si trova piazza Università:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento viene organizzato dall’Associazione S’andala eventi e a loro vi rimandiamo per avere maggiori info. Potete anche telefonare al numero: 349 328 83 82 (email: andalaeventi@gmail.com)
