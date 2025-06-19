Sassari Beer Fest 2025 in piazza Università: scopri il programma del 20 e 21 giugno 2025!

Daniele Puddu 19 Giugno 2025
Sassari Beer Fest, eventi, date e orari | Sardegna in blog

Sassari Beer Fest 2025, torna a metà giugno e si allunga di un giorno: torna anche quest’anno a Sassari20 e 21 giugno 2025 (venerdì e sabato) – la “Sassari Beer Fest“, la festa della birra nella capitale del nord Sardegna. La manifestazione si svolgerà stavolta in piazza Università, con inizio a partire dalle ore 18:00.

Si tratta di una grande festa di piazza dedicata alle birre artigianali e al cibo da strada, con due serate di musica live. Star di questa edizione saranno i Meganoidi, che si esibiranno venerdì sera.

Ma vediamo subito il programma completo della festa della birra più attesa di Sassari, intanto vi ricordo che l’ingresso all’area della festa è libero e si pagano solo le consumazioni.

Programma Sassari Beer Fest:

Venerdì, 20 giugno 2025:

  • dalle ore 18:00 alle 02:00 – Piazza Università:
    • Degustazione birre artigianali e street food
    • Musica dal vivo:
      • Errico: Cantautore Torinese
      • Meganoidi
      • Alex Mas Dj

Sabato, 21 giugno 2025:

  • dalle ore 18:00 alle 02:00 – Piazza Università:
    • Degustazione birre artigianali e street food
    • Musica dal vivo:
      • Ligaband
      • Alessandro Azara

Birrifici artigianali:

  • BAM (Birrificio Artigianale Mogorese)
  • Birra Baladin
  • Birrificio COROS
  • Birrificio QuattroMori
  • Birrificio Otus
  • Dolmen
  • Klosterkeller
  • Mediterraneo
  • in ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni

Street food:

  • Bidda
  • Gastronomia 4 mori
  • Siamo Fritti
  • Paolo Kitchen & L’era della pizza
  • Le delizia di Corleone
  • La Patagonia
  • Brebei Burger
  • Ajo Chips
  • Il Pugliese
  • Bonny&Clyde Food Truck

Dove si trova piazza Università:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento viene organizzato dall’Associazione S’andala eventi e a loro vi rimandiamo per avere maggiori info. Potete anche telefonare al numero: 349 328 83 82 (email: andalaeventi@gmail.com)

