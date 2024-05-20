Stazzi e Cussogghj 2024 a Santa Teresa Gallura: torna anche quest’anno, il 25 e 26 maggio 2024 , l’evento di “Lu coiu” a Santa Teresa Gallura, che da numerosi anni è una delle tappe più attese della “Primavera in Gallura“, presentata dall’associazione “Stazzi e Cussogghj“.

A Santa Teresa Gallura va quindi in scena l’antico matrimonio gallurese, scopriamo adesso il programma delle due giornate di festa. La direzione artistica è a cura dell’associazione culturale “Ventu d’Agliola“.

Programma Primavera in Gallura a Santa Teresa Gallura:

Sabato, 25 maggio 2024 – La Pricunta :

La Prìcunta: il giorno che precede il matrimonio, lo sposo, assieme ai suoi familiari, si reca presso la casa della sposa. li, attraverso una gara poetica dai toni scherzosi, si rende pubblica la richiesta della mano della sposa, già avvenuto con il rito di “l’abbracciu” (il fidanzamento ufficiale durante il quale l’uomo donava l’anello alla futura sposa).

ore 18:00 – Campo sportivo – Partenza del corteo dello sposo, che si dirige a casa della sposa in via Calabria a Santa Teresa Gallura

Domenica, 26 maggio 2024 – Lu Coiu :

Lu Còiu: gli sposi, seguiti, dal corteo, si recano presso la chiesa di San Lucia per cerimonia nuziale e i festeggiamenti tradizionali galluresi che ne seguono, tra balli e musica.

ore 11:00 – Via Calabria – Corteo degli sposi verso la chiesa di Santa Lucia a Santa Teresa Gallura.

Dove dormire a Santa Teresa Gallura:

Per una piena immersione nelle tradizioni galluresi consigliamo di seguire entrambe le giornate di festa, se venite da fuori potreste valutare di dormire nella famosa località turistica del nord est della Sardegna, ma prenotate subito, a fine maggio a Santa Teresa Gallura la stagione turistica è già ben avviata e prenotando all’ultimo potreste anche correre il rischio di non trovare posto.

A tal proposito questa è la cartina delle spiagge di Santa Teresa Gallura per prendere il primo sole e la prima tintarella (guarda il video delle migliori spiagge di Santa Teresa Gallura).

Per maggiori informazioni e a aggiornamenti:

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Santa Teresa Gallura, per la direzione artistica dell’associazione Ventu d’Agliola in collaborazione con le associazioni locali. Ad essi vi invitiamo a rivolgervi per avere maggiori info ed eventuali aggiornamenti.

Potete raggiungere l’ufficio turistico al numero 0789 740986.

