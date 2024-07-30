Sagra del Mirto 2023 a Telti, programma completo: si svolgerà il 9, 10 e 11 agosto 2024 la 29ma edizione della tradizionale “Sagra del Mirto” di Telti, in Gallura, con un programma molto vasto e molto interessante, soprattutto per gli amanti delle tradizioni.

Ricordo che la manifestazione nata nel 1994 grazie all’intuizione di un gruppo di volontari che desiderava promuovere il paese e farne scoprire tradizioni e bellezze ai turisti in vacanza lungo la costa gallurese. Negli ultimi anni la manifestazione è riuscita ad attrarre una media di circa 20mila presenze.

In programma ruoterà attorno ai produttori e piccoli imprenditori del liquore di mirto e ai loro prodotti, ma prevede anche numerosi spettacoli e concerti, con Ambra Pintore al venerdì, gli Istentales al sabato e la rassegna dei gruppi folk alla domenica. Tutte le sere ballo liscio. Da non perdere anche la rassegna enologica di sabato, con la possibilità di degustare fino a 200 diversi vini provenienti da tutta la Sardegna!

Programma della Sagra del Mirto di Telti:

Venerdì, 9 agosto 2024:

ore 19:00 : Centro storico – Apertura stand dei prodotti tipici e artigianali Salone parrocchiale – Mostra itinerante “I tesori naturali di un’isola“, a cura dell’ente Fo.Re.S.T.A.S.

ore 20:00 – Piazza Dante – Inaugurazione e benedizione della 29ma edizione della Sagra del Mirto di Telti

ore 22:00 : Piazza Dante – Ambra Pintore in concerto con “Non fermiamo la tradizione“ Piazza Rinascita – Ballo liscio con Andrea Loi



Sabato, 10 agosto 2024:

ore 19:00 : Centro storico – Apertura stand dei prodotti tipici e artigianali Salone parrocchiale – Mostra itinerante “I tesori naturali di un’isola“, a cura dell’ente Fo.Re.S.T.A.S. Stand Pro Loco – Calici sotto le stelle , degustazione guidata di 200 etichette di vini autoctoni

ore 20:00 – Piazza Duomo – La storia del mirto , a cura di Francesco Cassitta. Dimostrazione con sali aromatici, marmellate e liquore di Mirto

, a cura di Francesco Cassitta. Dimostrazione con sali aromatici, marmellate e liquore di Mirto ore 22:00 : Piazza Dante – Istentales in concerto Piazza Rinascita – Ballo liscio con Mirko Putzu



Domenica, 11 agosto 2024:

ore 18:00 : Centro storico – Apertura stand dei prodotti tipici e artigianali Salone parrocchiale – Mostra itinerante “I tesori naturali di un’isola“, a cura dell’ente Fo.Re.S.T.A.S.

ore 18:30 – Piazza Rinascita – Presentazione e sfilata dei gruppi folk : Li Frueddi Tiltesi di Telti Gruppo folk di Oliena Gruppo folk di Pattada Gruppo folk di Ossi Coro Terra Galana di Monti

: ore 21:45 – Piazza Dante – Premio “Va… lentina” , sulla sostenibilità ambientale

, sulla sostenibilità ambientale ore 22:00 : Piazza Dante – Esibizione gruppi folk che hanno partecipato alla sfilata Piazza Rinascita – Ballo liscio con Gavino Maricca



Dove dormire a Telti:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o eventuali modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook Viva Telti e quella del Comune di Telti.

Dove si trova e come arrivare a Telti, in Gallura:

Come potete vedere il paese i Telti si trova alle porte di Olbia in direzione ovest, per passare da un centro abitato all’altro bastano 15 minuti di macchina.

