Auto moderne, stai attento a questa telecamera | Mentre guidi possono spiarti: registra tutto quello che dici e fai

I sistemi DMS monitorano ogni tuo movimento e suono.

Il cuore dei sistemi DMS è una telecamera a infrarossi, posizionata strategicamente all’interno dell’abitacolo, solitamente sul piantone dello sterzo o sul cruscotto. Questa telecamera non registra immagini tradizionali, ma analizza costantemente i movimenti del tuo viso, lo sguardo e le palpebre. L’obiettivo è rilevare segni di stanchezza, come sbadigli frequenti o palpebre pesanti che potrebbero indicare un rischio di colpo di sonno, o distrazione, come sguardi prolungati lontano dalla strada o l’uso improprio di dispositivi elettronici. Il sistema è programmato per inviare avvisi sonori e visivi per richiamare immediatamente l’attenzione del guidatore, intervenendo per prevenire situazioni pericolose.

Ma la sorveglianza non si limita solo agli aspetti visivi. Molti di questi sistemi integrano anche microfoni ad alta sensibilità, che non servono esclusivamente per i comandi vocali. La loro presenza costante implica la capacità di captare l’ambiente sonoro circostante, comprese le conversazioni all’interno dell’abitacolo. Sebbene le case automobilistiche rassicurino sulla non registrazione permanente delle conversazioni o sulla loro non trasmissione esterna, la presenza di questi sensori sempre attivi crea un precedente significativo. Le informazioni potenzialmente raccolte, anche se processate solo internamente al veicolo, rappresentano un flusso continuo di dati personali che solleva la domanda fondamentale: chi ha accesso a queste informazioni, con quali finalità specifiche, e per quanto tempo vengono conservate, anche solo temporaneamente?

La tua privacy alla guida è a rischio: un’invasione dello spazio personale.

La questione della privacy è al centro del dibattito sui DMS e non può essere ignorata. Mentre la finalità dichiarata di aumentare la sicurezza stradale è indubbiamente lodevole e ben accetta, la modalità con cui questi sistemi operano apre scenari preoccupanti. L’idea di essere costantemente osservati e potenzialmente ascoltati all’interno del proprio veicolo, considerato da molti un’estensione della propria casa e uno spazio intimo, genera un profondo senso di intrusione e disagio. I dati raccolti – sui nostri stati d’animo, sulle nostre interazioni, persino sulle nostre abitudini al volante – potrebbero essere teoricamente vulnerabili ad accessi non autorizzati, utilizzi impropri o condivisi con terze parti per scopi non previsti e non trasparenti. Questo scenario evoca il rischio di una “grande fratello” tecnologico.

È fondamentale che ci sia massima trasparenza e chiarezza da parte dei produttori riguardo alla raccolta, elaborazione, archiviazione e conservazione di questi dati. Gli automobilisti hanno il diritto inalienabile di sapere esattamente cosa viene monitorato, come viene utilizzato questo flusso costante di informazioni e, soprattutto, quali garanzie concrete esistono per la protezione della loro privacy e dei loro dati personali. Senza una regolamentazione chiara, linee guida etiche stringenti e misure di sicurezza informatica robuste, il rischio è che una tecnologia nata con le migliori intenzioni per proteggere e salvare vite si trasformi, anche solo potenzialmente, in uno strumento di sorveglianza pervasivo e invasivo, minando irrimediabilmente la fiducia tra utente e veicolo.