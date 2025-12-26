Pneumatici, il trucco della moneta per misurare l’usura | Il segreto per non rischiare la multa (e la vita)

Lorenzo 26 Dicembre 2025

Scopri il “trucco della moneta” per controllare l’usura degli pneumatici in pochi secondi. Evita multe salate, decurtazioni punti e rischi per la sicurezza. Un gesto semplice salva vita e portafoglio!

Mantenere gli pneumatici in condizioni ottimali è fondamentale non solo per la sicurezza stradale, ma anche per evitare sanzioni salate. Fortunatamente, esiste un metodo semplice e pratico, il cosiddetto “trucco della moneta”, che permette a chiunque di verificare lo stato di usura del battistrada in modo rapido e senza attrezzi specifici.

Per gli pneumatici estivi, basta prendere una moneta da 1 euro. Inseriscila in una delle scanalature principali del battistrada. Se il bordo dorato della moneta è completamente visibile, significa che la profondità del battistrada è inferiore a 3 millimetri. Questo è un segnale chiaro: la sostituzione è fortemente consigliata per garantire aderenza e sicurezza, specialmente in caso di pioggia.

Quando si tratta di pneumatici invernali, il principio è lo stesso, ma si utilizza una moneta da 2 euro. Se la parte argentata esterna della moneta è ancora visibile quando inserita nella scanalatura, il battistrada è probabilmente al di sotto dei 4 millimetri. Anche in questo caso, è un indicatore che suggerisce una sostituzione imminente per mantenere le prestazioni ottimali su neve e ghiaccio.

Perché l’usura è un pericolo (e un costo)

L’usura è un pericolo reale e un costo insostenibile per tutti.

L’importanza di un battistrada adeguato va ben oltre la semplice osservanza delle normative. Pneumatici usurati rappresentano un serio rischio per la sicurezza del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada. Con un battistrada ridotto, la capacità di aderenza del veicolo diminuisce drasticamente, specialmente su fondi bagnati o scivolosi. Le distanze di frenata si allungano e il rischio di aquaplaning aumenta in modo esponenziale, trasformando ogni viaggio in un potenziale pericolo.

Oltre alla minaccia per la vita e l’incolumità, circolare con pneumatici non a norma espone a gravi conseguenze legali ed economiche. Il Codice della Strada prevede che il battistrada minimo non sia inferiore a 1,6 millimetri per le autovetture. Tuttavia, i produttori e gli esperti di sicurezza raccomandano valori più elevati (3 mm per estivi, 4 mm per invernali) per mantenere prestazioni ottimali.

Le sanzioni per chi viene colto a circolare con gomme lisce o usurate sono severe e sono state aggiornate in vista del 2025. Si rischia una multa che varia da 87€ a 344€, a cui si aggiunge la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida. Nel peggiore dei casi, può essere disposto il fermo amministrativo del veicolo, con costi aggiuntivi per il recupero e l’obbligo di sostituzione degli pneumatici prima di poter riprendere la marcia. Un risparmio apparente sulla manutenzione si traduce così in spese ben maggiori e rischi inaccettabili.

Consigli pratici e manutenzione per pneumatici sicuri

Consigli pratici e manutenzione per pneumatici sempre sicuri.

 

Il “trucco della moneta” è un ottimo punto di partenza per una verifica rapida, ma la manutenzione degli pneumatici non si esaurisce qui. Per garantire la massima sicurezza e prolungare la vita utile delle gomme, è fondamentale adottare una serie di buone pratiche. Un aspetto cruciale è il controllo regolare della pressione, da effettuare almeno una volta al mese e prima di ogni lungo viaggio, rispettando i valori indicati dal costruttore del veicolo. Una pressione errata compromette la tenuta di strada, aumenta i consumi di carburante e favorisce un’usura irregolare del battistrada.

Altre operazioni importanti includono la rotazione periodica degli pneumatici, consigliata ogni 10.000-15.000 chilometri, per bilanciare l’usura tra l’asse anteriore e posteriore. È inoltre essenziale verificare l’equilibratura e la convergenza, rivolgendosi a un gommista professionista se si notano vibrazioni al volante o un’usura anomala. Questi interventi prevengono problemi maggiori e contribuiscono a mantenere il veicolo stabile e sicuro.

Ricorda che, al di là dei limiti di legge, la sostituzione degli pneumatici dovrebbe avvenire non appena si raggiungono i valori di guardia indicati dal trucco della moneta (3 mm per estivi, 4 mm per invernali), e comunque dopo un massimo di 5-6 anni, anche se il battistrada appare ancora sufficiente. Le proprietà della gomma si degradano nel tempo, compromettendo aderenza e sicurezza. Investire in pneumatici in buono stato significa investire nella propria incolumità e in quella degli altri. Non sottovalutare mai questo aspetto cruciale della manutenzione del tuo veicolo.

